Nuovo mezzo grazie alle donazioni 

L’associazione di Protezione civile di Sorgono compie un passo avanti significativo grazie a una importante donazione del comitato di San Mauro, delle leve 84/94 e del presidente Luca Arru, che ha permesso l’acquisto di un mezzo antincendio da 8.000 litri. Un supporto considerato strategico per il potenziamento della risposta alle emergenze nel Mandrolisai.

La novità arriva in una fase di forte sviluppo per l’organizzazione, impegnata anche nella definizione di una convenzione operativa con un Comune limitrofo per rafforzare la gestione intercomunale delle emergenze.

A questo si aggiunge un risultato definito “storico” dal sodalizio: l’ottenimento di un finanziamento da 400 mila euro destinato alla futura sede operativa, reso possibile dal grande impegno di tutti i soci, in particolare del presidente Giorgio Concu che ha ringraziato tutti i sostenitori e l’ex assessore regionale ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu per il finanziamento ottenuto.

A coronamento di questo periodo di crescita e consolidamento, l’associazione annuncia anche l’intenzione di formalizzare la propria adesione a Prociv Italia, associazione nazionale dei volontari di Protezione civile.

«Desideriamo esprimere la più profonda gratitudine ai soci del comitato di San Mauro per la sensibilità e l’attaccamento al bene comune, sono un esempio luminoso di solidarietà civica - ha detto il presidente Concu -. Grazie a questo contributo, potremo rispondere con maggiore efficacia e rapidità alle emergenze legate agli incendi e non solo».

Concu ha concluso rivolgendo un appello sollecitando una maggiore partecipazione: «Invitiamo tutta la cittadinanza a considerare l’opportunità di unirsi alla nostra famiglia di volontari».

