Nuovo mezzo  ai barracelli 

Un nuovo mezzo in dotazione alla Compagnia dei barracelli di Ardauli acquistato grazie a un finanziamento regionale. D’ora in poi gli agenti potranno contare anche su un Pk Toyota Hilux.

«Siamo molto soddisfatti per l’arrivo del nuovo mezzo – commenta il capitano dei barracelli, Michelangelo Lai - Si tratta di un mezzo che ci consentirà di essere più operativi e nel contempo più sicuri». Allo stato attuale la compagnia conta 18 barracelli. «Usciamo tutte le notti per i servizi anti abigeato da più di 50 anni e d’estate ci occupiamo dell’antincendio e del servizio di vedetta nel nostro territorio e in quelli limitrofi: la zona del lago Omodeo, Sorradile, Bidonì, Nughedu Santa Vittoria, Neoneli ed Ula Tirso - va avanti Lai – Interveniamo inoltre sempre quando ci chiama la centrale operativa della Forestale». ( a. o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA