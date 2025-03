Nuovo mercato tra dubbi e aspettative  

Tante aspettative, ma altrettanti dubbi. Sarà un mercato del food, ispirato a quelli delle capitali d’Europa, dedicato perlopiù alla vendita delle eccellenze enogastronomiche, ma senza la ristorazione. Ma se fuori le linee del nuovo edificio richiameranno in qualche modo lo stile del fabbricato realizzato nel 1957, che ormai tutti i cagliaritani conoscono, all’interno e tutto attorno il nuovo complesso commerciale sarà tutto nuovo: dentro molto metallo e cristallo a dividere gli spazi, fuori niente più parcheggi e aree per gli ambulanti che lasceranno lo spazio a passeggiate e verde pubblico.

Il tutto con ancora vari interrogativi e un po’ di apprensione da parte degli operatori. E se nel futuro spazio comunale non sarà possibile aprire ristoranti, potrebbe comunque essere data la possibilità di allestire piccole degustazioni e assaggi nei singoli box.

Il progetto

La chiusura del vecchio mercato e il trasferimento degli operatori nella struttura provvisoria di piazza Nazzari, con il successivo avvio del cantiere di riqualificazione, hanno riproposto gli interrogativi di molti cittadini su come sarà, una volta finiti il lavori, il nuovo polo civico commerciale civico di San Benedetto. A svelare qualche dettaglio di come sarà l’opera ultimata, lo scorso 17 dicembre, era stato lo stesso sindaco Massimo Zedda che aveva mostrato anche alcuni render 3D dell’esterno (foto ricostruite al computer in tre dimensioni), ma al momento in pochi ancora conoscono quale sarà il risultato finale delle modifiche apportate al progetto esecutivo. La durata del cantiere, stando al cronoprogramma, sarà di circa due anni, durante i quali i rivenditori saranno trasferiti nel complesso temporaneo di piazza Nazzari.

Nessun livello interrato

Il nuovo mercato manterrà la sua funzione principale di vendita di prodotti alimentari, ma, secondo le intenzioni, dovrà essere più moderno e funzionale. Saranno integrati spazi per la degustazione, ma senza trasformarlo in un polo gastronomico o ristorativo. Sparirà la porzione interrata che attualmente era destinata ad una parte degli operatori ittici: entrambi i piani saranno fuori-terra grazie al sacrificio dei parcheggi esterni e delle aree che, sino a oggi, venivano occupate dagli ambulanti.

Per consentire l’emersione dell’attuale piano seminterrato sarà abbassato il livello del suolo e, negli argini ricavati, verranno realizzati spazi verdi e aiuole (come anche visibile dal render presentato a dicembre). L'obiettivo è quello di restituire alla città una struttura adeguata alle esigenze del futuro, pur conservando la sua identità storica e l’estetica tanto cara ai migliaia di frequentatori abituali.

Le altre novità

Se tutto andrà secondo programma tra poco più di due anni, quando saranno ultimati i lavori di riqualificazione (tra vecchio mercato e quello temporaneo di piazza Nazzari si parla di circa 40 milioni di euro), il nuovo complesso commerciale avrà sei ingressi tra le vie Bacaredda, Pacinotti, Cocco Ortu e Tiziano. All’interno 200 box su due livelli e, all’ultimo piano, una terrazza coperta con pannelli fotovoltaici che serviranno ad abbattere i consumi energetici dell’edificio.

Di ristoranti nemmeno l’ombra, mentre i sotterranei ospiteranno celle frigo, montacarichi e un’area per la logistica.

I parcheggi

Spariranno tra mille dubbi circa 6mila metri quadri di aree parcheggi per far posto alle passeggiate (eliminando anche tutte le barriere architettoniche rimaste) e all’area verde che circonderà il nuovo mercato. Una parte dei posti auto sarà recuperata in via Sant’Alenixedda, dentro e attorno alla struttura provvisoria di piazza Nazzari. Sul punto sono già divampate da tempo le polemiche.

