Nuovo mercato, rivoluzione traffico 

Il nuovo mercato è da rifare, scatta la rivoluzione del traffico. La viabilità cambia attorno al centro commerciale rionale del lunedì in via Pacinotti, nel popoloso quartiere di Serra Perdosa. «Abbiamo ascoltato le necessità e le esigenze dei residenti che ci chiedevano provvedimenti per ridurre i disagi al traffico», ha spiegato spiega l’assessore alla Viabilità Francesco Melis. «Capitava spesso che in corso Colombo, all’altezza dell’ultima rotonda, si creassero degli ingorghi che, oltre a rallentare le operazioni di transito, rappresentassero un pericolo per i cittadini».

Il cantiere

A rendere ancor più complicata la situazione si sono aggiunti i lavori di rifacimento di un centro commerciale situato nella stessa via e i cui parcheggi, ora non più accessibili a causa del cantiere in corso, servivano da valvola di sfogo per coloro che si recavano a visitare le bancarelle del mercatino. «Anche per questo motivo – continua Francesco Melis – abbiamo deciso di apporre alcune modifiche che vadano a favore dei residenti, degli automobilisti nonché degli stessi commercianti ambulanti: l’esposizione rimarrà in via Pacinotti ma verrà ricollocata in modo tale da poter lasciare libera la rotatoria di Corso Colombo che rappresentava il punto nevralgico e maggiormente critico tra quelli indirettamente causati dalla presenza del mercatino».

Futuro

La riorganizzazione partirà già dal prossimo mese di settembre e terrà conto, naturalmente, delle priorità degli operatori in modo tale da non far subire loro eventuali danni economici: «Stiamo predisponendo – spiega l’assessore alle attività produttive, Daniele Reginali – un’ampia area atta a ospitare chi ha necessità di maggiore spazio espositivo. Il nostro intento è quello di rendere più fruibile e funzionale questa particolare attività commerciale entrata a far parte ormai della storia cittadina».

Attesa

Nel corso degli anni il mercatino rionale ha cambiato diverse collocazioni ed è divenuto un punto di riferimento per i cittadini che, tra le variopinte e caratteristiche bancarelle, cercano convenienza, qualità e merci ormai difficilmente reperibili nei circuiti della Grande Distribuzione Organizzata. Purtroppo anche quest’attività, così come tante altre, sta subendo gli effetti a lungo termine della crisi generale. «Purtroppo – conferma Reginali – il numero degli espositori, in questi ultimi anni, è andato man mano a ridursi. Questa riorganizzazione, insieme ad altre iniziative tuttora in fase di studio, vuole dare nuova linfa e nuove prospettive alle attività ambulanti che rappresentano una tradizione da preservare».

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