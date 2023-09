Nuovo mercato, provvisorio ma bello 

Il primo blocco attorno alla quale nasceranno i box che accoglieranno i banchi del pesce è appena stato montato. Adesso, l’impresa comincerà a lavorare sui sottoservizi, gli scarichi, gli impianti di climatizzazione, la sistemazione di sei celle frigo di ultima generazione. Poi a brevissimo arriveranno le altre strutture che ospiteranno tutti gli altri “reparti”, frutta e verdura, macelleria, pane, pasta e dolci, salumi e formaggi. Prende forma il nuovo mercato provvisorio di San Benedetto in piazza Nazzari, la struttura che a partire dalla fine di gennaio 2024 ospiterà per tre anni i boxisti di San Benedetto per consentire all’amministrazione di riqualificare l’impianto di via Cocco Ortu.

Risorse ok

Il cronoprogramma del Comune va avanti veloce senza intoppi: l’incertezza, in queste ore, era legata ad alcune voci che mettevano in dubbio i fondi Pnrr (41 milioni di euro) per la riqualificazione dello storico mercato. «Non c’è alcun problema con le risorse», rassicura il sindaco Paolo Truzzu. «La costruzione del mercato provvisorio va avanti e all’inizio del prossimo anno, dopo il trasferimento concordato con gli operatori, si comincerà a lavorare sulla struttura di via Cocco Ortu. Nessun problema con le risorse», quindi. Il concetto lo ribadisce Umberto Ticca, consigliere metropolitano delegato alla pianificazione. È lui che ha inserito la riqualificazione di San Benedetto nel piano integrato urbano della Città metropolitana: «In questi giorni girano tante voci sui fondi Pnrr e i piani integrati urbani», quei 101 milioni (che contengono anche i 41 del mercato) che serviranno a finanziare il piano di sviluppo della Città metropolitana, «ma non esiste nessuna comunicazione ufficiale da parte del ministero che dica che quei soldi non sono più a disposizione. Anzi», dice ancora Ticca, «i soldi c’erano prima, ci sono oggi e ci saranno anche domani. L’unica cosa che potrebbe cambiare è la fonte di finanziamento», cioè non più fondi Pnrr ma fondi Fsc (di sviluppo e coesione). «Detto questo, però, al momento il soldi ci sono e ci saranno anche in futuro», ribadisce, «per questo motivo va avanti la realizzazione del mercato provvisorio di piazza Nazzari e contemporaneamente procede la progettazione per la riqualificazione di quello di via Cocco Ortu per il quale occorre poi studiare insieme agli operatori un piano di gestione», aggiunge.

Confort e design

Nell’idea dell’amministrazione, il mercato provvisorio di piazza Nazzari (4mila metri quadri e circa 200 box per i concessionari) sarà una all’avanguardia, con un design comunque accattivante: un prefabbricato coibentato, perfettamente climatizzato sia d’inverno che d’estate, realizzato con strutture modulari box, ognuno con una serranda, dotati di tutti i servizi: acqua, energia elettrica, scarichi fognari, uno spazio per le celle frigo. Sotto, c’è tutta una grande area riservata ai montacarichi e alle celle frigo dove gli operatori potranno conservare le merci, e cento parcheggi a disposizione di operatori e clienti (che si aggiungono agli altri 300 circa, lì accanto, nella struttura di piazza Nuova). Sopra, sul tetto, pannelli fotovoltaici, dentro una connessione wi-fi. «Saranno garantiti diversi accessi, in via Sant’Alenixedda, via Bacaredda e via Cao San Marco, oltre a quello del parco della Musica», spiega Daniele Olla, dirigente responsabile del servizio Reti e Infrastrutture del Comune. Insomma, un mercato vero e proprio. «L’obiettivo è concludere l’opera a fine gennaio 2024», aggiunge, ma, sottolinea il sindaco Paolo Truzzu, «il trasferimento dal “vecchio” mercato a quello provvisorio sarà concordato con i concessionari». ( ma. mad. )

