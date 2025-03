“Nuovo” mercato, oggi l’apertura 

Una maratona lunga più di due anni, tra progetto preliminare, esecutivo, burocrazia, slittamenti concordati, e la realizzazione della struttura. Alla fine, l’operazione mercato provvisorio di Piazza Nazzari è arrivata a dama. Oggi alle 9.30 apre ufficialmente (alla presenza di sindaco, assessore e dirigenti) il “nuovo” mercato che ospiterà concessionari di San Benedetto e clienti per i prossimi due anni (almeno), il tempo necessario per effettuare i lavori di riqualificazione nella vecchia struttura. È tutto pronto, quindi. Anche il parcheggio con 172 posti auto accanto all’ingresso di via Sant’Alenixedda è pronto, così come l’intero piano trasportistico, con le modifiche alla viabilità nella zona già introdotte lo scorso autunno, e il servizio di bus-navette del Ctm per avvicinare tutto il rione, da via Paoli a via Galilei, fino a via Manzoni, alla struttura provvisoria, sono operativi. «Siamo contenti che riaprano le attività del mercato dopo un breve periodo di stop», 16 giorni, dice l’assessore allo Sviluppo economico e settori produttivi Carlo Serra. «E siamo contenti anche di aver rispettato, così come promesso, l’apertura il 18 marzo. Inizialmente ci sarà una fase di rodaggio», dice ancora l’assessore, «l’amministrazione continuerà a essere presente e pronta a intervenire qualora fosse necessario».

Ultimi preparativi

Ieri per tutta la giornata tra le corsie argentate del mercato di piazza Nazzari i concessionari hanno lavorato (fino alle 22) per sistemare i posteggi e cominciare ad allestire i banchi della frutta e verdura, quelli del pane e dolci, dei salumi e formaggi. «Ci siamo», dice Luigi Lazar, storico banco di salumi e formaggi. «Martedì mattina arriveranno i “freschi” e si parte per questa nuova avventura», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Maurizio Piombini, banco del pesce: «Siamo pronti, aspettiamo solo i clienti che ringraziamo per averci pazientemente aspettato in queste settimane in cui siamo rimasti chiusi».

Mentre gli operai del Comune erano al lavoro per montare i pannelli informativi tra le corsie, quelli a ogni ingresso del mercato (quattro), in giro per l’ultimo check per verificare gli ultimissimi particolari anche i dirigenti del Comune delle Attività produttive e Infrastrutture.

L’accesso

Il nuovo mercato ricalca, per quanto possibile, lo schema di San Benedetto. Cosi da agevolare i clienti, che hanno i propri punti di riferimento, e mantenere un equilibrio tra gli operatori. Per questo motivo, considerato che nuova struttura si sviluppa su un unico piano (e non due come San Benedetto), i banchi del pesce si trovano sulla parte che si affaccia in via Bacaredda e Cao di San Marco, e la sistemazione degli operatori cerca di ricalcare quella a cui sono abituati i clienti del mercato di San Benedetto. Non solo: per aiutare i clienti a trovare i loro concessionari di fiducia, all’interno si trovano le indicazioni e le vie del vecchio mercato, lato Tiziano, lato Cocco Ortu, lato Pacinotti, lato Bacaredda, appunto. Sono quattro gli accessi al mercato: uno in via Sant’Alenixedda (accanto al nuovo parcheggio sotterraneo), uno dal Parco della Musica, uno in via Cao di San Marco e l’ultimo in via Bacaredda.

Note dolenti

Alla festa per l’inaugurazione di oggi non parteciperanno tutti i concessionari. Diversi titolari delle macellerie, ma non solo, non riusciranno ad aprire per questa mattina. Il motivo è legato «al ritardo con cui abbiamo ricevuto le chiavi, circostanza che non ci permesso di allestire per tempo il posteggio con tutti gli strumenti necessari per lavorare». Per loro Piazza Nazzari aprirà con qualche giorno di ritardo.

RIPRODUZIONE RISERVATA