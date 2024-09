Nuovo mercato, nascono 122 strisce blu 

Il cronoprogramma conferma ottobre: tempo un mese, un mese e mezzo al massimo (ma sarà anche meno) e via al trasferimento degli operatori del mercato di San Benedetto nella struttura provvisoria di Piazza Nazzari. Una volta risolta la priorità (il 30 settembre) del nuovo appalto per la gestione dei rifiuti (il più grande per il Comune), l’amministrazione si dedicherà interamente al trasferimento del mercato di San Benedetto per consentire i lavori di riqualificazione (oltre 40 milioni di euro) della vecchia struttura.

La novità

Al netto della logistica, ancora da definire, che rappresenta per l’amministrazione e gli operatori la partita più delicata (le celle frigo, i nuovi box, l’area dedicata alle operazioni di carico e scarico, gli ingressi nella struttura nuova che ricalcheranno quelli attuali, etc.), l’amministrazione tira dritto e intanto definisce l’altro asset fondamentale: quello trasportistico, con le modifiche alla viabilità, i nuovi parcheggi attorno all’area del mercato provvisorio e il servizio di bus-navette del Ctm per avvicinare tutto il rione, da via Paoli a via Galilei. E lo fa “disegnando” 122 nuovi parcheggi (strisce blu). «I lavori di riqualificazione in corso determinano l'esigenza di modificare le aree dedicate alla sosta nell’area del Parco della Musica, e nella altre limitrofe alle zone interessate dai lavori», si legge nella delibera del dirigente Daniele Olla.

Come funzioneranno

Il nuovo piano trasportistico lo aveva annunciato Massimo Zedda già a metà luglio: riapertura del parcheggio di via Sant’Alenixedda, chiuso da anni, (dove l’amministrazione conta di recuperare 150 parcheggi), nuovi bus e la tracciatura dei nuovi stalli a spina di pesce. Nel dettaglio, 52 saranno realizzati proprio in via Sant’Alenixedda, dove si affaccia uno degli ingressi del mercato provvisorio, 43 in via Cao di San Marco e 27 in piazza Giovanni. Trattandosi di parcheggi a pagamento (30 centesimi per il primo quarto d’ora, cinquanta centesimi per la prima mezz’ora, un euro la prima ora e due euro dalla seconda ora in poi, esattamente le stesse tariffe applicate oggi a San Benedetto, per intendersi), la gestione dei nuovi 122 parcheggi sarà affidata a Parkar (che gestisce in città 4047 parcheggi).

In futuro

Fin qui, il piano già definito e pronto a decollare appena il trasferimento sarà completato. In futuro, però, nel piano di intervento sulla viabilità e parcheggi potrebbe essere ricompresa anche l’area dell'ex mobilificio Cao, sopra via Bacaredda, per la quale si ipotizza in futuro un possibile accordo con i privati in vista di una riqualificazione di cui si parla da tempo (palazzi, piazze, e parcheggi, naturalmente) ma che finora è rimasta congelata.

