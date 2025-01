Nuovo mercato, la rivoluzione fa paura 

A qualcuno manca ancora una parte dell’illuminazione. A qualcun altro le gancere per appendere la carne da lavorare o i prosciutti e i formaggi. C’è chi ha trovato la presa elettrica che finisce dietro la cella frigo (da spostare, quindi) e chi ha bisogno di un nuovo lavandino. Dettagli, particolari ancora da sistemare prima del trasferimento – a fine mese – nel nuovo mercato provvisorio di piazza Nazzari. Tra fiducia e preoccupazione, i concessionari di San Benedetto sono tornati nella struttura che li ospiterà per i prossimi due anni per fare il punto con i tecnici del Comune sulle cose da fare prima del trasloco. «Siamo preoccupati», dice Massimo Ruggiu, rappresentante dei concessionari di San Benedetto. «L’ultima volta che siamo andati a vedere la struttura, lo scorso ottobre, le cose non erano molto diverse da oggi. Il concetto lo ribadisce Maurizio Piombini, box del pesce. «Speriamo bene, ci sono tante incognite», dice, «l’amministrazione ci ha convocato per segnalare le migliorie di cui abbiamo bisogno». «Siamo preoccupati che alla fine i tempi si possano allungare, soprattutto che la chiusura del mercato per consentire il trasloco possa durare più di quella settimana che è stata prospettata», sottolinea Ruggiu. «Saranno sette-dieci giorni, come anticipato negli incontri con i concessionari», rassicura Carlo Serra, assessore alle Attività produttive. «Siamo all’ultimo miglio, entro la fine del mese il trasloco comincerà, per questo motivo nei prossimi giorni comunicheremo il cronoprogramma del trasloco e i giorni di chiusura del mercato».

Le attese

Il trasferimento del mercato in piazza Nazzari, originariamente ipotizzato un anno fa, è atteso quasi come una rivoluzione dagli operatori. Ed è normale che in questa fase domini la preoccupazione. «Personalmente non sono contento», spiega Maurizio Loi, banco della carne. «I dubbi sui box nuovi restano tutti, ma in generale continuo a pensare che il trasferimento non sia la soluzione migliore. Si poteva restaurare la vecchia struttura per blocchi, senza questo salto nel buio», aggiunge.

Tra le cose che lamentano gli operatori che vendono il pesce c’è la mancanza di un canale di scolo dell’acqua sui banchi dove viene esposta la merce. «Non è stato previsto sui banchi ma solo sulla pedana, questo può creare qualche problema», spiega Ruggiu. «Poi alcuni concessionari hanno avuto in assegnazione un box più piccolo. Ma il problema, in questo momento, è essere sicuri che il trasloco non ci obbligherà a chiudere per troppi giorni», ribadisce.

Francesco Scaramuccia, titolare di un banco della carne, pur nella preoccupazione del momento mantiene l’ottimismo. «Qualche cosa c’è ancora da sistemare all’interno della struttura, ma continuo a pensare che lavoreremo bene anche in piazza Nazzari. San Benedetto aveva bisogno di una profonda riqualificazione, speriamo solo di non dover stare più tempo del previsto in piazza Nazzari». Al partito degli ottimisti si iscrive anche Luigi, box di salumi e formaggi (Armando Caria). «È vero, qualcosa ancora manca», dice, «ma non possiamo lamentarci. Quasi tutti gli arredi e le attrezzature sono nuove», pagate dal Comune, «alla fine San Benedetto aveva bisogno di una ristrutturazione».

Il Comune

Ormai manca poco. Il Comune vuole accelerare il trasferimento perché ha fretta di mandare l’impresa a San Benedetto per cominciare i lavori. In piazza Nazzari gli operai stanno completando la pulizia delle aree verdi, quindi arriverà l’impresa di pulizia per sistemare l’interno dei box e i corridoi. «La fase propedeutica è già cominciata», conclude l’assessore Serra, «l’impresa che effettuerà il trasloco sta già andando a San Benedetto per sistemare le etichette delle attrezzature da trasportare. Ormai ci siamo».

