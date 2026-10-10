Nuovo mercato civico, ripartono i lavori 

Dopo mesi di stallo seguiti alla perdita dei finanziamenti Pnrr – sfumati a causa di un iter burocratico più lungo del previsto – il progetto di riqualificazione del mercato civico di via del Redentore dovrebbe ripartire grazie ai nuovi fondi intercettati dal Comune.

L’amministrazione punta ora a trasformare l’edificio e l’area circostante in una struttura moderna e polifunzionale capace di diventare «un punto di riferimento per tutta la città».

Le risorse

Il sindaco Tomaso Locci ha confermato l’arrivo di due diversi contributi, destinati a interventi complementari. Il primo, ottenuto a luglio, ammonta a circa 600mila euro e riguarda direttamente l’edificio del mercato. Una cifra che potrebbe essere utilizzata anche per un ampliamento, qualora venisse autorizzata una maggiore flessibilità nell’impiego delle risorse. «Stiamo aspettando di capire se questi soldi si possano utilizzare anche con finalità differenti, come un eventuale ampliamento. Nel caso non potessimo diversificare li utilizzeremo solo per la parte interna», ha spiegato Locci.

Parallelamente, il Comune ha ottenuto 1,5 milioni euro da un altro bando, destinati alla riqualificazione dell’area esterna: giardinetti, spazi pubblici e viabilità delle vie circostanti.

La strategia

«L’idea dell’amministrazione è sempre stata quella di riqualificare l’intera area attorno al mercato», ha aggiunto il sindaco, sottolineando come i diversi finanziamenti, pur provenendo da canali differenti, siano tutti funzionali allo stesso obiettivo. Sulla stessa linea l’assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Nonnoi, che ha evidenziato l’importanza degli interventi esterni per migliorare l’accessibilità e l’estetica della zona. «Questi finanziamenti servono anche a migliorare la parte esterna, sia dei giardinetti che delle vie limitrofe. Sono soldi che ci permettono di ampliare la progettazione in modo da abbellire la zona e migliorare la viabilità», ha dichiarato. Per Nonnoi, la riqualificazione permetterà di superare l’isolamento della struttura rispetto al contesto urbano: «Il mercato è come se fosse un’oasi nel deserto, così invece possiamo rendere tutta la zona più funzionale e accogliente». L'assessore ha poi aggiunto che disporre di questi soldi consentirà di gestire imprevisti o perfezionamenti. Nonnoi ha infine ricordato che l’intervento non riguarda solo la parte commerciale, ma punta a creare una struttura fruibile in ogni momento della giornata. «Ricordiamo che questo non sarà solo un mercato ma un’opera che si potrà vivere 24 ore su 24, tutti i giorni», ha concluso.

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