Nuovo mercato, cambia la viabilità 

A pochi passi dal parco della musica e dal Teatro Lirico sta per scattare una vera e propria rivoluzione della viabilità: un cambiamento che coinvolgerà il cuore della città e che si prepara a modificare il modo in cui i cagliaritani si muoveranno intorno a via Sant'Alenixedda. Il motivo? L’imminente apertura del nuovo mercato provvisorio di piazza Nazzari, che sostituirà lo storico mercato di San Benedetto.

Il conto alla rovescia è ormai partito e dal 30 settembre il traffico cittadino, almeno in questa zona, non sarà più lo stesso. Con l’avvio dei lavori per la nuova regolamentazione del traffico, infatti, il centro città cambierà volto. L'ordinanza, firmata il 19 settembre sancisce una serie di modifiche pensate per rendere più scorrevole la circolazione in un’area destinata a intensificarsi in termini di affluenza e attività.Tra queste, l’introduzione del senso unico lungo via Sant'Alenixedda, da via Pintor fino a Piazza Giovanni XXIII, che trasformerà il traffico della zona, permettendo una migliore gestione degli spazi vicini al mercato.

Altri provvedimenti poi interesseranno via Salaris, che vedrà l’istituzione di uno stop strategico all’incrocio con via Sant'Alenixedda, e via Cao di San Marco, dove si procederà con l’introduzione di un senso unico fino a via Don Macchioni. A completare il quadro, obblighi di svolta a destra nelle due semi carreggiate di via Dante, all’altezza di piazza Giovanni XXIII, per garantire un flusso di traffico più ordinato e sicuro. E infine il senso unico in via Don Macchioni da piazza Giovanni XXIII verso via XXVIII Febbraio.

L’apertura del mercato provvisorio in piazza Nazzari non è solo una soluzione temporanea per dare continuità all’offerta commerciale durante i lavori di ristrutturazione della sede di San Benedetto, ma è anche l’occasione per ripensare la mobilità in una delle aree più trafficate della città, a pochi passi dal Parco della Musica e dal Lirico. Si tratta di interventi necessari per la creazione di nuove aree di parcheggio a pagamento, utili per gestire la maggiore affluenza legata alla nuova sede del mercato, ma in una città che ambisce a una vivibilità sempre più sostenibile, queste modifiche potrebbero rappresentare l’inizio di un ripensamento complessivo della viabilità urbana.

