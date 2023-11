Nuovo mercato, aumentano i dubbi: operatori scettici 

Il prossimo incontro è fissato per martedì. Ma sul contestato trasferimento in piazza Nazzari, tra gli operatori del mercato di San Benedetto e il Comune ci sono ancora molte criticità da risolvere.

A parte quello che molti definiscono «il peccato originale» cioè la chiusura del vecchio mercato e la «deportazione» in un’altra struttura al costo complessivo di circa 38 milioni di euro (fondi del Pnrr), a parte la paura di perdere clienti, a parte il timore fondato che la durata reale dei lavori sia oltre i tre anni previsti dal bando, i problemi pratici da risolvere sono ancora numerosi. Diego Strazzera, leader di una parte consistente dei 188 concessionari, li elenca: «Uno dei grandi dubbi che ci affligge è quello del rinnovo delle concessioni, che scadranno a fine anno, e ad ora non abbiamo la garanzia di tornare qui», spiega. «Abbiamo posto il problema e non abbiamo ottenuto risposte. Non abbiamo ancora certezze sull’apertura del parcheggio multipiano sotto il nuovo mercato né sappiamo quanti posti ci saranno».

C’è poi il problema dell’aria condizionata. Oggi i concessionari pagano un canone che comprende una serie di servizi, compresa la corrente elettrica. «Ma nei nuovi box ognuno avrà il suo split e dovrà pagarsi la bolletta elettrica. A parte il fatto che per come sono configurati il getto dell’aria finirà sugli anditi e non sui box, credo che molti non lo accederanno e ci sarà caldo d’estate e freddo d’inverno. E mi chiedo: che cosa succederà la notte? Dovremo tenerli accesi per non far deperire la merce? Poi», prosegue Strazzera, «c’è il problema degli scarichi dei box della carne e del pesce, che finiranno in corsia. Nonostante le nostre proteste, il Comune su questo non transige».

Martedì è in programma un nuovo incontro con il dirigente dal Comune, Daniele Olla, ma gli operatori non sono ottimisti.

Molti non lo sono mai stati. Antonio Festino, che vende pollame al box 210, nei mesi scorsi ha giurato che il trasferimento in piazza Nazzari «sarà un disastro», Giovanni Bove, fruttivendolo nel box 130, aveva manifestato la paura «di fare un salto nel buio». Molti, come Graziella Boi, panettiera al box 67, avevano parlato di «spazi troppo piccoli, che sembrano dei loculi».

Questioni irrisolvibili, queste ultime. Come la preoccupazione dei negozianti che hanno attività attorno al mercato: «Senza l’afflusso al mercato che ne sarà di noi?», è il quesito.

