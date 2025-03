Nuovo mercato, anche il bis è positivo 

Il mercato provvisorio di piazza Nazzari sembra piacere ai cagliaritani. Anche ieri la struttura civica che ospita i boxisti che sino al primo marzo offrivano carne, pesci, frutta e verdura a San Benedetto, è stata presa d’assalto. La novità è ancora la padrona, molti non riuscivano a raccapezzarsi nella ricerca dei venditori di fiducia, altri invece, con uno spiccato senso dell’orientamento, si muovevano con padronanza tra i box e i corridoi. Non mancano alcuni dettagli da rifinire ma, assicura l’assessore alle Attività produttive Carlo Serra, i tecnici comunali sono a disposizione di operatori e clienti per risolvere i problemi.

Parcheggi moto

Ieri, per fortuna, non c’è stata la paralisi del traffico registrata due giorni fa, quando in concomitanza con l’inaugurazione del mercato, in via Sant’Alenixedda si sono riversati pullman carichi di studenti che dovevano partecipare a un’iniziativa al Teatro lirico. Nel secondo giorno, gli intoppi alla circolazione non sono mancati. Niente di irreversibile, grazie anche alla presenza di agenti della Polizia locale, ma problemi da prendere in considerazione nel più breve tempo possibile. Uno su tutti, la mancanza di spazi riservati alle moto. Gli unici disponibili sono di fronte all’ingresso del market dove però è stata istituita anche una fermata del Ctm. Ad aggravare la situazione la mancanza di segnaletica verticale, cancellata dal nuovo asfalto. Qualche automobilista distratto è stato multato dai vigili. Nessuna conseguenza, invece, per i motociclisti che, non trovando parcheggi liberi, hanno lasciaro il mezzo nella zona di manovra per le carrozzine dei disabili o all’ingresso del mercato. Alcun problema per i ciclisti che da ieri mattina hanno a disposizione due rastrelliere nell’accesso di via Sant’Alenixedda, vigilato da guardie giurate.

Tra i box

Sembra un paradosso, ma chi era favorevole al trasloco, soprattutto i venditori del reparto ittico, ora criticano la struttura provvisoria, mentre i commercianti di carni, sempre molto polemici sull'abbandono di San Benedetto, sembrano apprezzare piazza Nazzari. «Questa conformazione non è adatta», commenta Andrea Corda, box S09. «A San Benedetto l’open space garantiva una scelta migliore ai clienti. Il vero problema sarà d’estate con il caldo, si dovrà necessariamente trovare una soluzione. Aspettiamo sabato per un test più veritiero». Di diversa opinione Tonino Festino, box D06, sino a poche settimane fa scettico. «Siamo contenti di essere tornati al lavoro, di rivedere i nostri clienti, sono belle soddisfazioni che vanno oltre gli affari. L’unico cruccio è che non tutti i boxisti hanno aperto martedì e che qualcuno deve ancora sistemare il proprio spazio». (a. a.)

