Nuovo mercatino, traffico nel caos 

Per fortuna lo spostamento sarà solo momentaneo. Tra circa un mese, quando Abbanoa chiuderà i cantieri in via della Musica per la realizzazione del collettore fognario, il mercatino rionale del mercoledì tornerà tra via Nenni e via S’Arrulloni.Perché ieri l’allestimento delle bancarelle a partire da via Turati, con strada chiusa all’incrocio con via Palestrina, ha avuto non poche ripercussioni sulla viabilità e creato confusione tra gli automobilisti.

Giornata di caos

In alcuni tratti di strada di via Gramsci, via Albinoni e via Boito il transito era consentito solo ai residenti e per tutti gli altri è stato difficile barcamenarsi tra deviazioni e strade alternative.E così c’è chi, non si sa nemmeno come, è finito quasi sopra le bancarelle. Un anziano a bordo della sua auto, con a fianco la moglie, ha ignorato cartelli e divieti fino ad arrivare nello spazio mercatale. Per andare via poi ha tentato un’improbabile retromarcia sfiorando camion e auto parcheggiate. E c’è stato anche chi pur di passare, ha spostato le transenne.

«Credo che l’allestimento del mercatino in questo modo non vada bene per la viabilità», commenta Vanessa Fiorini, «quando ho portato la bambina all’asilo sono finita in mezzo al caos perché in via Palestrina era tutto bloccato. Bisognava fare poi un giro enorme. Va bene che è uno spostamento provvisorio ma comunque sarà un disagio che si ripeterà per altri quattro mercoledì, se va bene, quindi credo che dovrebbero adottare delle contromisure». Come ad esempio, dice la titolare del Panificio Piazza Azuni in via Albinoni «lasciare aperto il tratto di via Gramsci che consenta poi la svolta in via Albinoni. Io in genere quando c’è il mercatino lavoro moltissimo, ieri la gente era dimezzata». Ne è convinta anche Elisabetta Pau residente nella zona: «Un macello, all’improvviso ti trovi le transenne davanti e non sai più dove passare». E ancora Giuliana Mucelli: «Il mercatino va fatto dove non disturba. Non si possono chiudere le strade interne e creare questi disagi».

Gli ambulanti

Un trasloco indigesto anche per gli operatori che avevano chiesto, e non ottenuto, il trasferimento in via S’Arrulloni.«I clienti ci cercano dove eravamo prima» dice Silvia Porta dal suo stand di frutta e verdura trasferito in via Turati, «le cose nuove sono comunque da assorbire». Rassegnato Ignazio Cocco, anche lui fruttivendolo, «dobbiamo adeguarci non possiamo fare altro. Anche un piccolo spostamento cambia molto le cose perché i clienti vanno dove sapevano di trovarci. Sarebbe stato meglio se ci avessero riuniti tutti in via S’Arrulloni, sarebbe stata una cosa più ordinata». E ancora Salvatore Sainas, della pescheria: «Purtroppo non c’era altra scelta. Speriamo che i lavori finiscano in fretta».

A creare problemi soprattutto nel primo tratto di via Della Musica è anche il poco spazio al centro tra le due file di bancarelle, dove le persone non riescono a passare agevolmente.

