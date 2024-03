Nuovo medico di base: «Sono tornato a casa» 

Un arrivo atteso da tanti a Sestu. Quello del nuovo medico di base, Fabio Tolu: 53 anni, ritorna nella sua cittadina natia. Ma il suo arrivo è sentito come un sorso d’acqua nel più caldo dei deserti: a Sestu infatti ci sono poco più di ventimila residenti e una dozzina di medici. Tutti al completo di pazienti. E così, chi non trova il medico, deve andare fuori. Tolu è già pronto ad entrare in azione, dal suo studio in via Roma: «sono molto contento di essere qui. Avevo tante possibilità di lavorare in altre sedi. Questa l’ho scelta io».

Il servizio in carcere

La sua carriera è piena di esperienze anche difficili: «ho fatto la guardia medica e ho lavorato nel carcere di Massama. Situazioni complesse, che ti consumano anche a livello psicologico. E restavano con me, anche quando tornavo a casa». Nei suoi occhi e nel suo sorriso c’è la gioia di chi ha trovato il suo posto. «Qui sono stato accolto benissimo. Invito tutti quelli che hanno bisogno a cercarmi. La prenotazione si può fare online, ma chi ha difficoltà con la tecnologia può semplicemente passare nel mio studio. Per iniziare avrò un massimo di mille pazienti».

La soddisfazione

La scelta del medico si può fare sul sito www.sardegnasalute.it. La notizia si è diffusa anche sui social. E in tanti hanno salutato con entusiasmo il nuovo medico che hanno conosciuto fin da bambino, nel paese dov’è nato. E potrebbe rappresentare una importante novità vista la gran difficoltà di trovare un medico libero: «c’era e c’è un gran bisogno di medici a Sestu, purtroppo sono pieni di pazienti e il loro operato ne risente», dichiara francamente Manuela Fadda. «È difficile contattarli, farsi rispondere al telefono. Le file sono interminabili, le ricette arrivano anche dopo parecchi giorni». Sulla stessa lunghezza d’onda, Veronica Caredda: «i medici sono tutti massimali, ancora più difficile poi trovare un pediatra così bisogna aggiungere anche il figlio al medico di base».

Le difficoltà

E gli stessi professionisti in servizio a Sestu ammettono le difficoltà. Sebastiana Montisci spiega: «siamo sempre pieni, oberati di lavoro». Si sfoga poi Antonietta Sciolla: «ero in studio anche il giorno dopo un grave lutto, ero qui anche quando stavo male, perché non c’erano colleghi disponibili per sostituirmi. Questo lavoro si sceglie per passione. Spesso i giovani mollano dopo pochi mesi: ad esempio l’ultima nuova dottoressa è durata poco, perché lo stress è davvero tanto. A me comunque dopotutto piace, anche perché a Sestu mi trovo bene. Ed è vero che siamo davvero in pochi e faccio al dottor Tolu tutti gli auguri».

Il sogno realizzato

Lui è entusiasta: «fin da piccolo volevo fare il medico, non so da cosa sia nato questo desiderio, però sono felice che sia realtà. Non ricordo di aver mai pensato di non farcela. Ho anche pagato gli studi lavorando per un po’ come cameriere, perché ci tengo ad essere autonomo». Per Tolu arriva anche il benvenuto della sindaca Paola Secci: «Accogliamo con molto piacere la notizia dell'assegnazione del dottor Tolu nella nostra cittadina. Siamo sicuri che con la sua professionalità e disponibilità offrirà un ottimo servizio medico ai nostri cittadini. Benvenuto».

