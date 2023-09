Nuovo medico di base  per due comunità 

Due comunità, tremila pazienti e un solo medico, per giunta quasi settantenne. Ma soprattutto col rischio concreto di veder piombare Villagrande e la frazione di Villanova Strisaili in un deserto di servizi essenziali.

Basta questo a raccontare la decisione di Giacinto Staffa, 42 anni, che a Villanova Strisaili è nato e ha piantato radici: il professionista ha lasciato, dopo sei anni di servizio, il reparto di Rianimazione dell’ospedale di Lanusei scegliendo di diventare medico di base nei due centri. Prenderà servizio lunedì nei due ambulatori. Il cambio radicale della sua vita professionale segna la fine dell’emergenza: al momento i tremila pazienti fanno riferimento soltanto a Gabriele Sette, 67 anni. «Non è un bel periodo per la sanità italiana, quindi nemmeno per la medicina generale. Per cui - afferma Staffa - preferisco non sbilanciarmi sul nuovo lavoro: anzi spero di essere all'altezza. Ci metterò tutto l’impegno». Neo papà, nel sangue del medico scorre anche la passione per la natura (fa parte del Cai) e adora le escursioni. Un incentivo in più per unire l’utile al dilettevole: «Ho scelto la montagna perché ne colgo tutta la bellezza e mi sento a casa». Sandro Rubiu, direttore del distretto sanitario di Tortolì, annuncia la novità: «Siamo contenti per due motivi: Giacinto Staffa è un professionista di qualità che saprà erogare un’assistenza di livello trattandosi di specialista in anestesia e rianimazione. Poi perché è un giovane che rientra nella sua comunità e garantisce stabilità nell’assistenza ai due centri: Giacinto è profeta in patria». Per Rubiu, anch’egli originario di Villagrande, la nomina (semestrale) è motivo di orgoglio identitario per essere riuscito «a fornire le risposte che la mia comunità aspettava». (ro. se.)

