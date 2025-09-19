Nuovo manto verde nel parco fluviale 

Al posto di un terreno brullo, il verde ordinato di un prato. In molti a Sestu hanno notato l’ultimo progresso del parco fluviale in via Piave. Anche se non è stata annunciata ancora una data per la sua apertura: «Con l’avvio della posa del prato, il parco entra nella fase conclusiva dei lavori. Dopo gli alberi, ora il verde si completa e presto Sestu potrà godere di un nuovo spazio dedicato a socialità, sport e benessere all’aria aperta. Un progetto che restituisce naturalità all’area lungo il Rio Matzeu e che diventerà un vero polmone verde per tutta la comunità», commenta l’assessora al Verde Pubblico Roberta Argiolas. Il progetto ha richiesto mesi di lavori e non è ancora completo. Ma già si vedono i risultati. «Speriamo venga trattato bene da tutti, non venga sporcato da rifiuti, o vandalizzato», dice Mauro Lampis. «Ci vorrebbero telecamere con tanto di multe per gli irrispettosi», suggerisce Maria Tini.

RIPRODUZIONE RISERVATA