VaiOnline
Buggerru.
14 marzo 2026 alle 00:25

Nuovo manto stradale, 300mila euro per i lavori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ulteriori 300 mila euro finanziati dalla Regione, consentiranno all’amministrazione comunale di Buggerru di portare a termine i lavori di messa in sicurezza e potenziamento infrastrutturale della viabilità urbana.

La notizia della concessione dello stanziamento è arrivata nei giorni scorsi al Municipio di via Roma, dove gli uffici sono già al lavoro per far partire quanto prima i lavori. «Questo nuovo finanziamento concessoci dalla Regione», spiega Massimo Chessa, assessore comunale alla viabilità, «ci consentirà d’intervenire in diversi punti del paese, dove da tempo sono necessari lavori di ripristino del manto stradale. L’obiettivo è rendere la viabilità sempre più sicura e funzionale». La bitumazione di alcune vie, il ripristino della segnaletica e altri interventi, saranno presto attuati col fine di completare quanto già eseguito lo scorso anno, grazie a un altro finanziamento regionale dello stesso importo di quest’ultimo. «Quest’ulteriore finanziamento», precisa la sindaca Laura Cappelli, «conferma la nostra attenzione verso la cura del territorio e la sicurezza dei cittadini. Grazie a queste risorse, che si sommano a quelle già ottenute lo scorso anno, possiamo portare avanti un piano concreto di miglioramento della rete stradale comunale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Trump: sfida navale a Hormuz Si allungano i tempi della guerra

Via alcune sanzioni alla Russia? Kiev e Bruxelles contrarie 
Il conflitto

Libano, non si ferma lo sbarco della “Sassari”

I Dimonios dovrebbero arrivare a 500 ma il piano per l’evacuazione è già pronto 
Region

Giunta: via Motzo, entra Cocco. Ma è scontro

L’assessora sfiduciata da “Uniti per Todde”: «Gli interessi di una persona hanno prevalso su quelli dei sardi»  
Lorenzo Piras
Università

«Einstein Telescope, una sfida da vincere»

Inaugurazione dell’anno accademico, il rettore Mola: «Un’occasione di crescita per la Sardegna» 
Alessandra Ragas