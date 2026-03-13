Nuovo manto stradale, 300mila euro per i lavori 

Ulteriori 300 mila euro finanziati dalla Regione, consentiranno all’amministrazione comunale di Buggerru di portare a termine i lavori di messa in sicurezza e potenziamento infrastrutturale della viabilità urbana.

La notizia della concessione dello stanziamento è arrivata nei giorni scorsi al Municipio di via Roma, dove gli uffici sono già al lavoro per far partire quanto prima i lavori. «Questo nuovo finanziamento concessoci dalla Regione», spiega Massimo Chessa, assessore comunale alla viabilità, «ci consentirà d’intervenire in diversi punti del paese, dove da tempo sono necessari lavori di ripristino del manto stradale. L’obiettivo è rendere la viabilità sempre più sicura e funzionale». La bitumazione di alcune vie, il ripristino della segnaletica e altri interventi, saranno presto attuati col fine di completare quanto già eseguito lo scorso anno, grazie a un altro finanziamento regionale dello stesso importo di quest’ultimo. «Quest’ulteriore finanziamento», precisa la sindaca Laura Cappelli, «conferma la nostra attenzione verso la cura del territorio e la sicurezza dei cittadini. Grazie a queste risorse, che si sommano a quelle già ottenute lo scorso anno, possiamo portare avanti un piano concreto di miglioramento della rete stradale comunale».

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