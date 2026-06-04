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Maracalagonis
05 giugno 2026 alle 00:33

Nuovo manto per via Urano 

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Sono quasi ultimati i lavori della pavimentazione della via Urano, una delle strade di maggior traffico che porta al mare di Torre delle Stelle. Prima della pavimentazione della carreggiata sono stati anche realizzati i lavori per la messa in opera della fibra ottica.

La via Urano si sviluppa per questo tratto in territorio del Comune di Maracalagonis. Il segmento della stessa strada che invece ricade nel territorio di Sinnai, è stato pavimentato l’anno scorso, nell’ambito dell’intervento che ha interessato anche un lotto della via Sagittario. Una strada centrale, quest’ultima, che si sviluppa ugualmente nei territori dei due Comuni e che unisce la provinciale 17, al mare. I primi lavori portati avanti dal Comune di Maracalagonis, risalgono a tanti anni fa. Nel 2022 i primi interventi del Comune di Sinnai con l’utilizzo di masselli autobloccanti e quindi rimovibili in caso di necessità.

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