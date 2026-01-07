Nuovo manager alla Asl 

La Asl del Sulcis Iglesiente ha un nuovo direttore generale: si chiama Paolo Cannas, ha 52 anni e vanta una lunga esperienza manageriale maturata in diverse realtà sanitarie italiane e sarde. Il suo ultimo incarico è stato quello di direttore generale della Asl di Nuoro. Nei prossimi giorni avvierà una serie di incontri istituzionali: «Accolgo questo incarico con grande entusiasmo e con il massimo impegno, – ha dichiarato –. Intendo intervenire subito sulle emergenze ma ritengo necessario lavorare sin da subito sugli obiettivi di medio e lungo periodo».

RIPRODUZIONE RISERVATA