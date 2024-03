Nuovo look sul lungomare 

Migliorare il decoro urbano, curare il verde pubblico e aggiungere nuovi spazi funzionali allo sport e al tempo libero: sono gli obiettivi su cui punta l’amministrazione di Dorgali per questa Pasqua precoce, che segna l’avvio della stagione turistica. In particolare a Cala Gonone si sono completate in tempo per Pasqua alcune opere strategiche. «È stata una corsa contro il tempo, ma ci ha consentito di raggiungere i nostri traguardi. Le risorse sono sempre risicate, siamo riusciti a destinare circa 125 mila euro per riqualificare e in alcuni casi creare ex novo spazi pubblici», dice Gian Maria Ruiu, assessore ai Lavori pubblici.

Gli interventi

Il lungomare Palmasera e l’annesso parchetto hanno beneficiato di questo “lifting” primaverile, visto che l’ultimo intervento di riqualificazione, risalente a circa 10 anni fa, cominciava a mostrare i segni del tempo. «Abbiamo provveduto a sostituire i corpi illuminanti del fronte spiaggia e del parco - continua Ruiu - ripristinare la pavimentazione in doghe di legno, rimettere in funzione le docce e ricostruire completamente la struttura che ospitava i servizi igienici». L’intervento è costato alle casse comunali circa 50 mila euro; una spesa di poco inferiore a quella per piazza del Sole, dove è stato ristrutturato il campetto da calcio con il parchetto limitrofo, come a piazza da Verrazzano, con un miglioramento del decoro urbano e del verde pubblico. Sempre orientato ai servizi allo sport il nuovo spazio fitness all’aperto, realizzato nel parco tra viale Bue Marino e via La Favorita, presso l’Acquario, costato 35 mila euro. Metterà a disposizione di tutti, gratuitamente, una serie di attrezzature ginniche, in un’area verde con una pavimentazione anti trauma.

Campo di calcio

Molto significativi i lavori di completamento del campo da calcio regolamentare di Cala Gonone, che con un nuovo tappeto di erba sintetica potrà ospitare in tutta sicurezza le partite dell’Asd Gonone calcio. Una ricca offerta di strutture sportive, che già annoverava i campi da tennis e la spettacolare palestra naturale costituita da vie di arrampicata, sentieri escursionistici e spiagge pubbliche.

