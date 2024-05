Nuovo look per via Manno 

Partiranno a breve i lavori di riqualificazione di un ulteriore tratto della via Manno, già interessata negli anni scorsi da altri interventi nel tratto più vicino al centro storico. Il Comune di Serdiana ha bandito la gara d’appalto che si svolgerà sulla piattaforma telematica Sardegna Cat. Il progetto, redatto dall’ingegner Gianmarco Manis, prevede il rifacimento del manto stradale, la demolizione e la sostituzione dei marciapiedi esistenti, una carreggiate a doppia corsia, la revisione della segnaletica stradale e l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione e di irrigazione col taglio di una parte degli alberi.

Obiettivo dell’amministrazione è completare il principale asse viario urbano che collega Serdiana a Dolianova e sul quale si concentra tutto il traffico proveniente dalla circonvallazione nord che si innesta sulla Statale 387. Per la realizzazione dei lavori sono stati impegnati 300mila euro. Risorse provenienti in gran parte dai fondi regionali della legge 5 del 2015 (Mutui per le infrastrutture) che andranno a coprire il 90% dei costi (270mila euro). Al resto si farà fronte con una quota di cofinanziamento comunale del 10% (30mila euro). (c. z.)

