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25 ottobre 2026 alle 00:31

Nuovo look per via Caracalla, domani apre il cantiere 

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Al via da domani i lavori di riqualificazione del primo lotto di via Caracalla, con un intervento da 180mila euro sull’area verde, da piazza Fortunato Manca fino ai campetti sportivi. L’opera, parte del progetto generale del piano verde, dovrebbe concludersi entro fine febbraio, restituendo la zona ai cittadini. I lavori per il nuovo look del verde in via Caracalla prevedono la potatura degli alberi esistenti, la piantumazione di dieci nuovi alberi, la posa di un impianto di irrigazione e nuove fioriture su entrambi i lati del percorso, con siepi lungo la passeggiata e superfici a prato verde. Durante il periodo dei lavori sono previste modifiche al traffico: divieto di sosta e rimozione forzata nel tratto interessato di via Caracalla e via Porto Botte, limite di 30 km/h nei tratti parzialmente chiusi e direzioni obbligatorie nei punti di restringimento della carreggiata. Soddisfatto l’assessore al Verde pubblico, Saverio De Roma: «Questo intervento è il primo passo di una visione più ampia. In futuro stanzieremo ulteriori risorse per il secondo lotto garantendo continuità all’opera». Il sindaco Tomaso Locci aggiunge: «Mancavano impianti di irrigazione, verde e fioriture: ora saranno garantiti. I fondi sono pubblici, confidiamo nel rispetto dell’area una volta restituita ai cittadini».

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