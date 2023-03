Nuovo look per sei fontanelle 

Acqua, abbeveratoi e fonti risorgive che passano tra culture e tradizioni popolari. Piccoli pezzi “simbolo” del territorio di Arbus che si apprestano a riprendesi la funzione sociale ed essenziale delle fontane storiche, luoghi di aggregazione e incontro. L’amministrazione comunale ha avviato il recupero delle sei fontanelle dislocate nel suo territorio che non si sono mai seccate. Sempre presenti a donare l’acqua ai cittadini, ai passanti, ai residenti dei paesi limitrofi e una in particolare, Santu domini, anche ai turisti di passaggio sulla strada per la Costa Verde.

Le fontane

Nel centro abitato e nelle periferie le più utilizzate sono sei: Sa Perda Marcada, Santu domini, Mitza Canau, Mitza Veronica, Mitza Su para, Gedili. Da ciascuna sgorga l’acqua e in tanti si avvicinano per riempire bottiglie e contenitori per la provvista di casa. Alcune sono state recuperate, altre sono oggetto di restyling, qualcuna presenta ancora i segni dell’incuria dello scorrere del tempo, erbacce e rifiuti abbruttiscono l’immagine di un angolo vergine con l’acqua cristallina e silenziosa che scorga dalla roccia. Quasi tutte come madre natura le ha create, lontane dal cemento e da costruzioni ornamentali, eccezione fatta per Mitza Canau, monumento in pietra donato al Comune da due concittadini, e per l’abbeveratoio per gli animali all’ingresso del paese.

Il recupero

A raccontare il progetto del Comune è l’assessora all’agricoltura, Sara Vacca. «L’idea di riportate le fontane al loro antico splendore - afferma l’esponente dell’esecutivo - è nata dalla richiesta di molte famiglie amareggiate per lo stato di degrado di alcuni siti, invasi da rifiuti e da erbacce. Il primo passo è stato un sopralluogo nelle sorgenti utilizzate per dissetarsi sul posto e approvvigionarsi della preziosa risorsa. Avviato poi l’iter per le analisi microbiologiche dell’acqua, affidato già il servizio a una società esterna. Escludiamo che possano esserci problemi, da sempre la sorgente sono state controllate e risultate in salute, ma nel rispetto della norma la vigilanza è doverosa».