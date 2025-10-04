Nuovo look per parchi, aiuole e spazi pubblici 

Al via da martedì a Sinnai il nuovo servizio triennale per la manutenzione del verde pubblico affidato a una società che opererà sotto la direzione di un agronomo specializzato. Il piano è stato approvato lo scorso marzo con voti unanimi dal Consiglio comunale. Un intervento voluto da tutti con la speranza di arricchire il paese di quel verde da sempre sollecitato.

«Col nuovo servizio – assicura la sindaca Barbara Pusceddu – si farà un importante passo avanti nella valorizzazione del nostro territorio. Un verde curato significa una città più vivibile, accogliente e attenta all’ambiente».

L’appalto prevede la pulizia quotidiana delle aree verdi dai rifiuti, la manutenzione di arbusti, siepi e superfici prative, con la posa di circa 1.200 fioriture l’anno, la rigenerazione dei prati, le concimazioni, le potature e reintegro delle piante danneggiate e la manutenzione degli impianti di irrigazione nelle piazze. Prevista pure la manutenzione e la certificazione della sicurezza di giochi e degli arredi urbani, la semina di 500 metri quadrati di tappeti fioriti.

«Un intervento – dice l’assessora ai Lavori pubblici, Katiuscia Concas - complesso, che sarà sviluppato nel territorio. Il Comune lo seguirà da vicino e con la massima attenzione, insieme all’impresa affidataria». Per Michela Matta, assessora all’Ambiente, «il verde urbano non ha solo una funzione estetica, ma anche ecologica, sociale e ricreativa. Con questo appalto diamo stabilità e continuità a un servizio che, ci auguriamo tutti, possa davvero assicurare un nuovo look e nuovi spazi a beneficio di tutti». (r. s.)

