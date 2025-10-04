VaiOnline
Sinnai.
05 ottobre 2025 alle 00:25

Nuovo look per parchi, aiuole e spazi pubblici 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al via da martedì a Sinnai il nuovo servizio triennale per la manutenzione del verde pubblico affidato a una società che opererà sotto la direzione di un agronomo specializzato. Il piano è stato approvato lo scorso marzo con voti unanimi dal Consiglio comunale. Un intervento voluto da tutti con la speranza di arricchire il paese di quel verde da sempre sollecitato.

«Col nuovo servizio – assicura la sindaca Barbara Pusceddu – si farà un importante passo avanti nella valorizzazione del nostro territorio. Un verde curato significa una città più vivibile, accogliente e attenta all’ambiente».

L’appalto prevede la pulizia quotidiana delle aree verdi dai rifiuti, la manutenzione di arbusti, siepi e superfici prative, con la posa di circa 1.200 fioriture l’anno, la rigenerazione dei prati, le concimazioni, le potature e reintegro delle piante danneggiate e la manutenzione degli impianti di irrigazione nelle piazze. Prevista pure la manutenzione e la certificazione della sicurezza di giochi e degli arredi urbani, la semina di 500 metri quadrati di tappeti fioriti.

«Un intervento – dice l’assessora ai Lavori pubblici, Katiuscia Concas - complesso, che sarà sviluppato nel territorio. Il Comune lo seguirà da vicino e con la massima attenzione, insieme all’impresa affidataria». Per Michela Matta, assessora all’Ambiente, «il verde urbano non ha solo una funzione estetica, ma anche ecologica, sociale e ricreativa. Con questo appalto diamo stabilità e continuità a un servizio che, ci auguriamo tutti, possa davvero assicurare un nuovo look e nuovi spazi a beneficio di tutti». (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Israele frena l’offensiva a Gaza Da domani negoziati in Egitto

Al tavolo Tel Aviv, Hamas e Stati Uniti: Trump in pressing sul piano 
La crisi

Liberi ventisei italiani, c’è anche Emanuela Pala

La giornalista sarda abbraccia i familiari nella notte a Fiumicino 
Il funerale

Abbraccio a Cinzia davanti al suo mare

«Chiediamo giustizia per lei e conversione per il carnefice» 
Caterina De Roberto
Ignazio Atzori: l’accordo integrativo dà più soldi ma non interviene sui problemi strutturali

Sindaco e dottore per scelta: «A 75 anni rimetto il camice»

A Portoscuso più di 500 pazienti erano rimasti senza assistenza 
Stefania Piredda
Regione

«Nella Finanziaria più fondi per welfare e sanità pubblica»

L’appello di sindacati ed enti locali in vista della manovra per il 2026 