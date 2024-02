Nuovo look per Olia Speciosa 

Quasi completati i lavori di riqualificazione del centro urbano di Olia Speciosa. Tra i principali interventi la realizzazione della rete fognaria, la messa a punta della rete idrica, la costruzione dei marciapiedi e un nuovo manto stradale. Gli interventi riguardano in particolare via Gallura, via Nurra e vico Marmilla. «Non appena saranno ultimati - spiega il sindaco Eugenio Murgioni - e cioè entro i primi giorni del prossimo mese ci sarà un miglioramento significativo della qualità della vita dei residenti».

Per il primo cittadino infatti «Olia Speciosa, oltre a diventare un luogo più piacevole e vivibile, sarà anche più bella e accogliente per i turisti». Nei prossimi mesi potrebbero invece partire i lavori per il rifacimento della viabilità nei pressi del ponte di San Pietro (ad opera della Provincia del Sud Sardegna) con la realizzazione di un secondo ponte e una rotatoria. Un’opera, quest’ultima, da oltre un milione di euro che dovrebbe risolvere definitivamente il problema delle lunghe code durante i mesi estivi e dare finalmente un nuovo aspetto anche alla borgata di San Pietro. (g. a.)

