Nuovo look per Municipio e scuole 

Due accordi quadro separati e approvati dalla Giunta di via Porcu di recente. Lo stanziamento più importante è per il patrimonio edilizio comunale: poco più di 4 milioni dedicati a edifici, piazze e aree di pertinenza. «Avere un appalto unico ci consentirà di dare continuità agli interventi di manutenzione da qui al 2026», spiega l’assessore ai Lavori pubblici e Servizi tecnologici Antonio Conti. Un piano che garantirà interventi sicuri in caso di perdite idriche negli stabili comunali, la manutenzione di bagni e pavimenti, così come degli infissi e del tetto. E ancora: tinteggiature, riparazione e messa a norma di impianti elettrici e idraulici, compresa l’illuminazione. «Rientrano nell’appalto tutti quei lavori che in generale sono necessari per garantire il massimo della sicurezza degli stabili di proprietà del Comune», sottolinea l’assessore Conti.

Il Comune vara un piano per garantire maggiore sicurezza degli immobili di proprietà per i prossimi quattro anni, insieme alla prima tranche di finanziamento - in questo caso 150mila euro - dedicata al servizio di pronto intervento in caso di buche nelle strade e marciapiedi dissestati.

Quattro milioni per la manutenzione di sedi comunali, comprese scuole e biblioteche, più un milione e mezzo dedicato al Municipio dove a breve partirà il cantiere di restyling in tutto il palazzo. In tutto 5,5 milioni.

Il piano

Municipio e viabilità

Un milione e mezzo è dedicato esclusivamente alla ristrutturazione del palazzo civico di via Porcu: verranno rifatti tutti gli impianti, compreso quello dell’aria condizionata, e sarà eliminato il problema delle infiltrazioni in alcune parti dell’edificio. Il cantiere partirà a maggio, prima va affidato l’appalto e pianificata la sistemazione dei dipendenti durante il periodo dei lavori.

Risorse a parte per la manutenzione straordinaria della viabilità, 150mila euro circa. In questo caso i lavori saranno concentrati sulle strade sterrate, e quelle urbane ed extraurbane di proprietà del Comune. Un fondo che si conta di utilizzare fra quest’anno e il prossimo. «Con la possibilità di mettere a disposizione ulteriori risorse qualora fosse necessario», precisa l’assessore, «per ora abbiamo questo fondo certo a disposizione se dovessero verificarsi urgenze».

Gli asfalti

Dopo il sì in Giunta ora partiranno le gare per avere una o più imprese a disposizione, sia per la manutenzione degli stabili comunali che per le strade e i marciapiedi. E in attesa del terzo lotto di nuovi asfalti - con il progetto esecutivo pronto in primavera, e il via ai lavori durante l’estate - qualche strada extra - oltre all’elenco del secondo lotto - si sta già mettendo in sicurezza in questi giorni. «Abbiamo inserito ulteriori vie che si stanno sistemando grazie alle risorse risparmiate dal ribasso di gara», spiega Conti. Fra queste ci sono le vie Sant’Andrea e San Giovanni, le due strade d’ingresso al parco Parodi e via Brigata Sassari dove ora è atteso l’intervento della Città metropolitana nel tratto intercomunale sino a Quartucciu.

