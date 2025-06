Nuovo look per le strade del centro  

Un progetto di arredo e riqualificazione urbana che andrà a interessare diverse strade cittadine, da anni bisognose di interventi di manutenzione, con l’obiettivo di uniformarne l’aspetto alle vie del centro storico, come corso Matteotti (per tutti gli iglesienti conosciuta come “via Nuova”) o via Don Minzoni. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo al primo lotto dei lavori, che coinvolgeranno l’area storica della città medievale. Grazie a questa delibera, l’amministrazione potrà ora accedere al finanziamento necessario per avviare i cantieri.

I cantieri

L’opera, del valore complessivo di 2.640.000 euro, riguarderà otto strade a lungo trascurate, probabilmente anche per la loro difficile accessibilità e conformazione. Sono previsti cantieri in via delle Carceri, via Monastero, via Alghero, via dei Pisani, via Pescivendoli, via Sulis, vico Maccioni e via della Zecca. «Abbiamo portato in Giunta il progetto esecutivo del rifacimento stradale di alcune vie importanti del centro storico, in modo da essere pronti a recepire il finanziamento regionale che ci consentirà di realizzare queste opere – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Nicola Concas –. È un progetto a cui teniamo molto, perché pensato per valorizzare il nostro centro storico: quelle strade necessitano da tempo di una sistemazione, e l’intervento ci permetterà di migliorarne anche la viabilità».

Arredo urbano

I lavori prevedono il rifacimento della pavimentazione, la sistemazione dei sottoservizi, il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza pedonale, nonché l’inserimento di elementi di arredo urbano. «Vorremmo riqualificare quell’area del centro storico con una nuova pavimentazione interamente in lastricato di granito – aggiunge Concas –. Ovviamente, rifacendo le strade, si interverrà anche sui sottoservizi, con l’installazione di nuovi pozzetti fognari». Il progetto, redatto dall’architetta Francesca Gallus, ha superato con esito positivo la fase di validazione e ha ricevuto tutti i pareri favorevoli dagli enti competenti, tra cui la Regione e la Soprintendenza. Con l’approvazione del progetto esecutivo, il Comune potrà ora intercettare i finanziamenti regionali e successivamente avviare la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori.

L’opera è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche e risponde agli obiettivi strategici del documento unico di programmazione per gli anni 2025-2027, con l’intento dichiarato di rilanciare le vie secondarie del centro cittadino.

