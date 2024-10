Nuovo look per le piazze del centro  

Un progetto da 430mila euro per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle piazze storiche del centro abitato. A Serramanna la Giunta comunale ha approvato il progetto di massima che prevede il rifacimento delle piazze che si affacciano sulla centralissima via Roma e che sono rappresentative dell’identità e socialità del paese, oltre che aree sedi adatte a ospitare manifestazioni culturali, feste e sagre di natura religiosa. Tutti spazi, per dirla con le parole del sindaco di Serramanna Gabriele Littera, «che hanno una importante funzione sociale, sia per le persone di una certa età sia per i ragazzi, e per tante attività che vi si svolgono».

Il progetto

L’intervento (finanziato con fondi dell’Agenzia per la coesione territoriale) riguarda il rifacimento di piazza Matteotti, piazza Gramsci, per piazza Martiricon il monumento ai caduti in guerra, piazza del Popolo e piazza Venezia che, rileva ancora il sindaco, «benché non sia la piazza principale del paese ha la sua funzione».

L’intervento che ha visto il via libera della Giunta comunale ha insomma la finalità di rigenerare le piazze, aumentando e migliorando gli spazi per socializzazione e i parchi oltre che di eliminare le barriere architettoniche. Ancora. Nelle piazze rimesse a nuovo verranno sistemati nuovi arredi urbani e ricavate aree relax per la lettura e per giochi per i più piccoli.

Decoro e socialità

Più in generale l’intervento regalerà ai serramannesi luoghi di incontro e svago rinnovati, in grado di migliorare la qualità della vita delle persone. «Quella che in qualche modo si va ad affrontare non è solo una questione estetica, architettonica o tecnica, ma è anche una iniziativa di carattere sociale e culturale. Tutte le piazze in questione hanno questo tipo di vocazione, anche piazza Venezia, nonostante sia più piccola è un bello scorcio del paese, con la chiesetta dell’Angelo, sede di un’importante museo di a arte e tradizione sacra, e la scuola dell’infanzia al suo interno», continua il sindaco Gabriele Littera, che cita «anche piazza del Popolo, alle spalle della chiesa di San Leonardo, per non parlare di piazza Matteotti, piazza Gramsci e piazza Martiri. Sono il cuore del paese e meritano un bel rinnovamento».

