Monserrato.
25 agosto 2025 alle 00:19

Nuovo look per le aiuole del Redentore 

Nuovo look per uno dei simboli identitari di Monserrato, da decenni in abbandono. Sono iniziati i lavori nell’area verde che ospita la colonna del Redentore ai piedi della quale, negli ultimi anni, si annidavano erbacce e incuria. Una condizione paradossale, considerando che i giardinetti di fronte alla statua sono invece sempre tirati a lucido.

Il piano del Comune è di farne una zona da cartolina, con prati, fiori e vialetti, per valorizzare l’obelisco che sorregge la statua dorata di Cristo, collocata l’11 gennaio 1905.

«Da tempo la statua del Redentore e il verde erano abbandonati, non si interveniva da più di vent’anni. Abbiamo deciso di riqualificarli nell’ambito dell’abbellimento della città che va avanti da quando sono sindaco», commenta Tomaso Locci. «Monserrato sta diventando una città appetibile dal punto di vista turistico e gradevole per i cittadini. È sempre più moderna, diversa da quella che era stata lasciata da chi ci ha preceduti».

