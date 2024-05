Nuovo look per la zona industriale di Decimomannu, dove una profonda riqualificazione ha cambiato il volto dell’intera area destinata agli insediamenti produttivi (Pip). Il grande parcheggio vicino al caseificio è ormai terminato, inclusi i lampioni per l’illuminazione e le telecamere. Il fondo stradale è stato rinnovato e al momento sono in fase di ultimazione le opere complementari nei locali dell’incubatore di imprese quali l’installazione di un impianto fotovoltaico e il rifacimento di recinzione e ingressi.

La “nursery”

La grande novità è proprio l’incubatore d’impresa, progetto nato per favorire l'imprenditoria locale e finanziato nel 2010 con 437 mila euro, il mancato avvio aveva portato ad un grave degrado della struttura. Negli anni i vandali hanno forzato le recinzioni, rubato del materiale e utilizzato gli spazi come bagno pubblico. Oggi lo stabile è completamente recuperato ed è quasi pronto per accogliere le imprese.

«I lavori sono praticamente terminati - spiega l’assessora ai lavori pubblici Francesca Salis - diversi lotti sono stati assegnati e il problema degli incivili verrà risolto attraverso l’attivazione della videosorveglianza e dei controlli della polizia locale per scoraggiare i malintenzionati».

Se da una parte i lavori stanno effettivamente rinnovando l’aspetto della zona industriale, il discorso cambia per le zone adiacenti, dove i proprietari attendono da anni le manutenzioni sul fondo stradale e il ripristino del decoro. A pochi metri dall’incubatore di imprese da più parti si invoca un intervento da parte delle istituzioni.

Le richieste

«Per chi vive e lavora nella zona quel tratto è un incubo - dichiara Marta Manca, 35 anni, proprietaria terriera - sia per la presenza di rifiuti di ogni tipo e sia perché quando piove la strada Terra Noas diventa impraticabile. Anche l’accesso da via dei Canadesi è difficoltoso e il fondo stradale è ai limiti della percorribilità».

Sull’argomento interviene anche il capogruppo di minoranza Leopoldo Trudu: «Il collegamento tra Pip e strada Terra Noas è utilizzato da tante persone, si potrebbe intervenire da subito sfruttando il ribasso d’asta o prevedere un intervento apposito. Le lamentele sono legittime, in qualche modo bisogna intervenire».

«La situazione delle strade di campagna non è buona - dichiara l’assessora Salis - e abbiamo già fatto vari sopralluoghi per valutare le priorità d’intervento. L’amministrazione si sta attivando per richiedere ulteriori finanziamenti specifici in modo da sistemare una volta per tutte la viabilità rurale».

