Nuovo look per la palestra con 800mila euro dal Pnrr 

La palestra comunale è interessata da importanti opere di ristrutturazione. I lavori di rifacimento, da quasi 800mila euro, comprendono la sistemazione interna, il ripristino della copertura, il posizionamento di un impianto fotovoltaico, la sostituzione degli infissi, l’illuminazione con fari a led di ultima generazione, infine la realizzazione del cappotto e della pittura esterna. Si tratta solo di una parte delle opere che saranno realizzate grazie ai tre milioni e 500mila euro di fondi del Pnrr, ottenuti attraverso un bando ministeriale.

Un successo raggiunto dall’Unione dei Comuni “Nuraghi di Monte Idda e Fanaris”, di cui fanno parte Villaspeciosa, Siliqua, Decimoputzu e Vallermosa, che attualmente guida l’ente. «È un grande orgoglio essere riusciti a conseguire questi risultati, il lavoro coordinato dell’Unione dei Comuni, ha già portato nel territorio circa dieci milioni di euro complessivi - spiega Francesco Spiga, sindaco di Vallermosa - La palestra è solo il primo intervento, abbiamo già approvato lo stanziamento per il campo di calcio sintetico e il campo da padel, i lavori partiranno entro l’estate. Inoltre abbiamo presentato un progetto che prevede la realizzazione di una piscina all’aperto e, in previsione, una palestra fitness all’aperto«. L’assessore allo Sport, Daniele Cabriolu, conclude: «Le strutture sportive sono fondamentali per la crescita dei ragazzi della nostra comunità».



