Nuovo look per la palestra comunale 

Nuovo pavimento e nuova illuminazione: la palestra di via Sassari si prepara dopo l’inaugurazione a riaccogliere le società sportive sansperatine che avevano chiesto a gran voce una ristrutturazione per continuare ad allenarsi. All’amministrazione è spettato il compito di recuperare i fondi ed effettuare i lavori.

L’inaugurazione

L’assessore allo Sport, Fabio Madeddu, esprime la sua soddisfazione: «Siamo stati molto felici di comunicare che avevamo completato la nuova pavimentazione della palestra di via Sassari e il ripristino dell'impianto luci. In questa palestra operano diverse società che portano avanti diverse discipline: penso alla pallavolo, taekwondo e danza aerobica, tutte realtà che portano lustro al paese, ma sono anche importanti centri di ritrovo sociali».

Le società

Il Comune aveva ottenuto un finanziamento regionale di 120mila euro. Soddisfatte le società, tra cui la Taekwondo S3: «È bello tornare, ancor di più con queste migliorie alla struttura. I lavori, sapevamo, sarebbero dovuti durare anche di più, e invece eccoci con qualche settimana di anticipo».

Ma la palestra di via Sassari è stata anche la casa di un’altra società, che nel frattempo è andata via, la Virtus San Sperate 2002, con la sua squadra di calcio a 5. Solo un anno fa, i tifosi della squadra avevano protestato per le condizioni della struttura.

Andrea Vacca, portavoce della società di futsal, racconta: «Ora giochiamo a Villasor. Siamo molto contenti del rifacimento del pavimento in via Sassari, ma comunque anche le misure creavano problemi e per ora siamo qui. Se sarà possibile magari in quella palestra sarebbe bello organizare dei corsi per i più piccoli, per introdurli al mondo del calcio. Vedremo. Ovviamente il sogno è di tornare a casa, magari in qualche altra struttura».

Gli altri impianti

Intanto, come anticipa l’assessore Madeddu, «questa settimana iniziano i lavori nel centro di via Santa Suja per rifare la pista di atletica (circa 950mila euro) e gli spogliatoi (240 mila). Seguiranno il ripristino degli impianti della piscina (circa 200 mila euro). Altra bella notizia, dopo tanti anni grazie ad un ristretto gruppo di giovani, San Sperate ha di nuovo una squadra di calcio a 11 che è ripartita dalla Terza categoria. Entro questo mese partiranno i lavori per la nuova tribuna del campo da calcio di via Cagliari (470 mila euro) che prenderà il posto della precedente».

