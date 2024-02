Nuovo look per il verde di parco Matteotti 

Il parco Matteotti si rifà il look. Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori di potatura degli alberi nel giardino al centro della città. Gli operai della Avr, la ditta che si occupa della manutenzione del verde in tutto il territorio, sono impegnati a sfoltire fronde e tagliare rami.

Si tratta di un intervento che mancava da tantissimi anni per questo gli alberi si trovano in condizioni molto critiche, con tanti rami secchi e il fogliame che è cresciuto a dismisura. L’operazione richiederà diverse settimane, in quanto gli alberi sono circa una ventina. Piano piano ricresceranno poi sani e rigogliosi garantendo l’ombra nel periodo estivo.

È stato invece già completato il rifacimento dell’impianto di irrigazione e una volta completate le potature saranno sistemati anche i rubinetti. Saranno inoltre ridipinte le panchine e rimessi a posto i giochi per i bambini. Uno di questi era stato rimosso qualche giorno fa perché pericoloso. Saranno rifatti anche i tappeti gommati sotto ogni gioco.

C’è attesa poi per l’accensione della grande fonata con giochi d’acqua e zampilli che sarà completamente rimesse a nuovo con nuovo impianto e nuova pavimentazione. Ultima fase sarà la realizzazione del prato. Resta incerta la sorte dei bagni, chiusi da anni perché distrutti dai vandali. ( g. da. )

RIPRODUZIONE RISERVATA