Nuovo look per il parco di San Basilio 

A Decimoputzu lavori in dirittura d’arrivo nel parco di San Basilio. In questi giorni sono state installate una serie di attrezzature per l'esercizio fisico all'aria aperta, che si aggiungono ai giochi per i bambini.

Ormai completato anche il piccolo anfiteatro per le rappresentazioni sceniche estive, così come anche la nuova casa del custode e i bagni. Salvo imprevisti tutti i lavori verranno consegnati entro marzo.

Un intervento da 400mila euro fortemente voluto dall'amministrazione, finanziato con fondi dell’Unione dei comuni.

Inserito tra i principali punti programmatici del programma elettorale, l'intervento sarà unito ad un secondo altrettanto sentito dalla popolazione. La giunta regionale uscente infatti ha approvato anche la realizzazione di una pista pedonale e ciclabile che permetterà di collegare il parco con il paese. A questo proposito inizieranno a breve i lavori per l'illuminazione del tratto, finanziati dalla Regione con 300mila euro.

«Per noi è la zona più bella, ogni cittadino putzese ci è legato, lo consideriamo un posto sacro - commenta il sindaco Antonino Munzittu - sono passati vent'anni dagli ultimi interventi ed era nostro dovere valorizzare questo luogo come merita». (ca. ma.)

