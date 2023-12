Nuovo look per il lungomare: c’è un progetto da sei milioni  

Il lungomare di Villaputzu inizia a prendere forma: a Porto Corallino - nell’area di fianco al porto turistico - sono stati installati degli attrezzi per praticare sport a cielo aperto. «È un primissimo intervento sul lungomare di Porto Corallo - spiega il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu - che precede quello relativo al lotto di Prumari che a breve andrà in gara d’appalto. Questo primo intervento è molto importante perché andiamo a riqualificare un’area che spesso veniva utilizzata per il campeggio abusivo di camper e roulotte».

I fondi per attrezzare l’area - trentamila euro - sono arrivati grazie al Pnrr (linea intervento Sport e inclusione sociale). «Tramite un accordo con la Capitaneria e il Demanio - aggiunge - l’area viene gestita dal Comune e potremo abbellirla con ulteriori progetti e iniziative già in programma». Ma la vera scommessa è quella che riguarda la riqualificazione dell’intero lungomare. Si partirà, appunto, dalla zona di Prumari con un intervento da 800 mila euro. «Puntiamo senza mezzi termini ad una forte crescita e a uno sviluppo sostenibile del territorio sia dal punto di vista ambientale che economico».

L’importo complessivo del progetto è di sei milioni di euro e abbraccia l’intero lungomare, da Prumari a Porto Tramatzu. A Prumari (prima spiaggia), tra le altre cose, dovrebbe sorgere un infopoint e, in prossimità della foce del Flumendosa, un punto di osservazione naturalistico.