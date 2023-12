Nuovo look per il liceo Asproni 

È uno degli edifici scolastici più belli della città, un complesso storico risalente al Ventennio. Ora grazie ai fondi del Pnrr sarà ristrutturato con a un finanziamento da 2 milioni che lo riporterà allo splendore di cent’anni fa. Il 29 novembre è stato consegnato il cantiere del liceo classico Giorgio Asproni. I lavori inizieranno immediatamente e da gennaio un parte degli alunni - sono complessivamente poco meno di cinquecento quelli che lo frequentano - saranno trasferiti. Ancora da decidere quali saranno le classi spostate, mentre si conoscono già le destinazioni: una parte sarà ospitata nella succursale di via Asiago, un’altra nelle scuole di San Pietro in via Malta. «Comunicheremo tutti i dettagli alle famiglie prima delle vacanze di Natale», rassicura il dirigente Antonio Fadda.

L’intervento

L’Asproni è una delle 27 scuole delle 55 in capo alla Provincia di Nuoro, che saranno ristrutturate grazie ai fondi del Pnrr. Ma ha una specialità: è un bene culturale, un palazzo storico e grazie a questo ha usufruito di finanziamenti e progettazioni speciali, soprattutto di una normativa sulla sicurezza dei beni culturali avanzatissima. L’intervento riguarderà le tre facciate principali, l’impianto elettrico, quelli di illuminazione e antincendio, la realizzazione di una seconda scala esterna, l’adeguamento della palestra e la ristrutturazione dei bagni. Non solo, si interverrà anche sul giardino con un’opera di arboricoltura dedicata ai pini e ai cedri. L’edificio, con quasi cento anni di vita, non aveva mai avuto una ristrutturazione così importante. Il tempo dell’intervento, affidato alla società Ise srl di Teramo, è di 210 giorni. La consegna del cantiere il 29 novembre, la conclusione dei lavori è prevista per il 24 giugno.

La logistica

All’interno della sede centrale di via Dante ci sono circa 250 studenti oltre gli uffici. Sono ospitate anche alcune classi del liceo musicale. L’intervento è stato studiato in lotti: prima si interverrà in un’ala e poi nell’altra. Per questo non sarà necessario spostare tutti gli studenti, ma solo una parte. «Confidiamo che tutto si svolga nei termini previsti - afferma il dirigente Antonio Fadda - e che l’Asproni ritorni ad aver quella bellezza che gli è riconosciuta. Ci sono stati diversi sopralluoghi per l’avvio del cantiere. In questi ultimi giorni stiamo completando quello che sarà il piano di trasferimento che sarà comunicato alle famiglie prima delle vacanze di Natale». Si prevede di riempire 15 ambienti nella succursale di via Asiago, mentre le classi del Musicale, ospitate dall’Asproni, torneranno nella succursale di via Foscolo. Un’altra parte degli alunni invece andrà in via Malta, nelle scuole di San Pietro. «Ringrazio la dirigente del plesso, Miria Cucca, per averci garantito l’ospitalità, e il sindaco Andrea Soddu per aver contribuito a trovare una soluzione», conclude Fadda. Tutti i trasferimenti avverranno durante le vacanze di Natale.

