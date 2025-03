Nuovo look per il centro storico: via l’asfalto, arriva la trachite 

Va avanti a Portoscuso la riqualificazione del centro storico. Terminati i lavori in via don Minzoni, dove l’asfalto è stato sostituito dalla trachite, la strada sarà riaperta al traffico da lunedì 17.

«È un altro pezzo dell’opera di riqualificazione complessiva – dice il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Giorgio Alimonda – le vie del centro storico in cui siamo intervenuti hanno adesso tutte lo stesso stile, in trachite, mantenendo un’uniformità che prima non c’era. Un intervento molto importante».

Le vie del centro storico interessate dallo stesso intervento sono via Garibaldi, via Fratelli Bandiera, largo Gramsci, il primo lotto del Lungomare, che è stato già completato, e il secondo lotto i cui lavori stanno entrando nel vivo. «In concomitanza della riapertura al traffico di via Don Minzoni - dice l’assessore Giorgio Alimonda - sarà chiusa la parte superiore del Lungomare su cui si concentreranno adesso i lavori di riqualificazione che andranno avanti fino a tutto maggio». I lavori sono iniziati lo scorso anno dalla parte di Lungomare più vicina al palazzo comunale. L’obiettivo è dare al centro storico di Portoscuso uno stile omogeneo, dalle vie intorno alla tonnara fino al Lungomare in cui si affacciano le attività commerciali. «Vogliamo reperire i finanziamenti per riqualificare allo stesso modo anche le altre vie del centro storico», dice il vicesindaco. (a. pa.)

