Nuovo look per il centro storico 

Novità in arrivo per il nuovo anno nel centro storico della città, dove prenderanno il via, a breve, gli interventi di riqualificazione urbana. Il cuore di Iglesias cambia volto, con un piano di lavori che interessa diversi quartieri. Il progetto, di ampio respiro, è suddiviso in diversi lotti. È stato curato dall’amministrazione comunale e in particolare, dall’assessorato ai Lavori pubblici. Il finanziamento è relativo a dei fondi regionali dedicati alle “Città Regie” e, corrisponde complessivamente a due milioni e seicento mila euro. Il primo lotto dei lavori sarà dedicato alla via delle Carceri, via Monastero, via Alghero, via dei Pisani, via Pescivendoli, via Sulis, vico Maccioni, via della Zecca.

I lavori

I lavori verranno realizzati in un comparto significativo e importante del centro storico. Infatti, oltre al denso patrimonio abitativo storico che conserva molto del tessuto edilizio e architettonico che in epoca aragonese, sabauda e pisana, sono presenti anche importanti edifici istituzionali di interesse storico e culturale, come, per esempio, il palazzo vescovile e le ex carceri oggi, sede dell’archivio storico Comunale. I lavori in buona sostanza, sono relativi alla riqualificazione delle vie e delle strade e dei vicoli, utilizzando il granito sardo. Verranno inoltre, realizzate delle nuove piazze di piccole e medie dimensioni. In particolare, l'intervento prevede il rifacimento delle pavimentazioni stradali.

Rete fognaria

È previsto inoltre, il rifacimento di parte dei sottoservizi, come gli allacci fognari alle utenze abitative, collegamenti pluviali alla rete esistente. Un progetto che si lega alle politiche di riqualificazione del centro storico, come ha spiegato, l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru: «un progetto curato nei minimi dettagli per continuare una politica di riqualificazione che la Città di Iglesias persegue e che negli ultimi anni - ha aggiunto l'assessore - hanno ricevuto particolare impulso grazie alle opportunità legate ai fondi europei e alle politiche di valorizzazione dei centri storici promosse dalla Regione. Lavoriamo - ha commentato l' assessore ai lavori pubblici - per migliorare il volto e il cuore del centro storico. Un piano di lavori pubblici che abbraccia con molta attenzione le piccole e grandi opere del nostro centro storico».