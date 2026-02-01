Nuovo look per il campo sportivo comunale 

Proseguono i lavori di riqualificazione del campo sportivo di via Togliatti a Samassi, finanziati con 634.400 euro e inseriti in un progetto complessivo da 810 mila euro per il rifacimento dell’impiantistica sportiva. «Nonostante il maltempo i lavori stanno procedendo bene», dice il vicesindaco Giacomo Onnis.

Gli interventi si stanno ora concentrando sulla demolizione degli interni degli spogliatoi del calcio, ormai obsoleti, per la realizzazione di nuovi bagni e spazi destinati ad atleti e arbitri. Sono anche iniziati i lavori di impermeabilizzazione della tribuna, interessata da infiltrazioni: un passaggio necessario prima di procedere con il rifacimento del controsoffitto. È stata rimossa la vecchia recinzione perimetrale attorno alla pista di atletica che verrà installata nuova nei prossimi mesi.

Prevista l’apertura di un nuovo varco riservato alle società sportive, ai mezzi autorizzati e all’ambulanza, per evitare l’accesso diretto all’interno dell’impianto. Sono anche state acquistate nuove attrezzature per l’atletica leggera, passo necessario ai fini dell’omologazione. I lavori, iniziati a novembre, avranno una durata complessiva di sei mesi. «Il prossimo step per gli impianti sportivi sarà il campo da tennis coperto in via Majorana», conclude Onnis.

RIPRODUZIONE RISERVATA