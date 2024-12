Nuovo look per il campo comunale 

Via la terra battuta, arriva l’erba sintetica. Nuova vita per il campo sportivo di Isili. Oggi vicino al rettangolo di gioco in erba c’è uno spazio in terra che verrà trasformato con un nuovo manto.

I fondi

L’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento dal Credito Sportivo Italiano di 500mila euro a tasso zero per avere immediatamente le risorse necessarie per eseguire l’opera. Un debito che nei piani dovrà essere di breve durata visto che il Comune ha approvato il progetto esecutivo e ha partecipato a un bando regionale per la ristrutturazione di impianti sportivi.

«La nostra richiesta», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «è stato giudicata idonea e le risorse stanziate sono risultate sufficienti per coprire e soddisfare 34 domande presentate da tutta l’Isola».

Nessun ostacolo neppure in Consiglio comunale: il mutuo è stato approvato all'unanimità da maggioranza e minoranza. «Siamo stati favorevoli», ha detto Marco Atzori del gruppo di minoranza “Insieme Per Isili”, «sia al progetto sia alla contrazione di un mutuo da parte dell’amministrazione, l’augurio è che la Regione finanzi i comuni che hanno fatto richiesta in modo che il debito possa essere estinto anticipatamente».

Ma la minoranza avanza anche una proposta per migliorare questo rettangolo di terra. «Ci piacerebbe», ha aggiunto Atzori, «che si valuti la possibilità di trasferirlo lungo la Statale 128 così come è disposto l'altro in erba naturale. Il motivo? Per poterlo ingrandire in modo che possa ospitare partite delle categorie superiori».

La Polisportiva

Obiettivo condiviso anche dalla società che gestisce gli impianti sportivi, la Polisportiva, che da tempo aveva espresso la necessità di avere un campo in sintetico per gli allenamenti così da preservare il campo in erba molto più delicato e comunque bisognoso di una cura particolare per mantenerlo in salute. «Per noi è importante avere questo campo in erba sintetica», ha detto il presidente della Polisportiva Mario Luigi Casu, «soprattutto per il settore giovanile».

Un ulteriore investimento per un settore come quello sportivo che sta attirando tanti bambini e ragazzi anche dai paesi vicini e che sta diventando un supporto fondamentale per l’idea di turismo che si sta sviluppando nelle zone interne. «Lo sport sta determinando e rafforzando il ruolo centrale di Isili in diverse discipline», ha aggiunto il sindaco Pilia. Ciliegina sulla torta sarebbe la sistemazione della pista per l’atletica, ma per quella bisognerà aspettare ancora.

