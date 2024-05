Nuovo look per gli ingressi nell’abitato 

Rendere il paese più accogliente ai cittadini e ai tanti pendolari che ogni giorno arrivano a San Gavino per motivi di studio, di lavoro o per una visita turistica del paese. Con questa finalità l’assessore all’ambiente e alla riqualificazione del centro storico e delle periferie Libero Lai, 41 anni, ha portato all’attenzione della giunta la necessità di valorizzare i diversi accessi del paese con un progetto di riqualificazione degli ingressi di San Gavino Monreale.

«Gli uffici comunali da qualche mese – spiega - hanno avviato le attività propedeutiche di analisi e progettazione interna, con il supporto di tecnici esterni, per la quantificazione dei costi necessari per la sistemazione degli ingressi del centro urbano. Sono stati redatti i rilievi sul posto delle aree interessate dai futuri interventi. Particolare attenzione viene data al verde esistente e alla progettazione di nuovo verde negli stessi».

Così dovrebbe cambiare il volto del paese partendo dalle periferie e in particolare per chi arriva da Sanluri, da Sardara e da Villacidro. «L'obiettivo – aggiunge Lai - è quello di creare ingressi degni di uno dei centri di maggiore importanza territoriale nel Campidano. Il primo step fondamentale c'è stato. Gli ingressi ad oggi interessati dalle prime valutazioni progettuali sono quello di via Villacidro, quello di via Trento (con l’ingresso dalla rotonda Sanluri - Cimitero), via Roma e via Pascoli, che si connette al nuovo ospedale>. San Gavino negli ultimi ha cambiato volto soprattutto grazie alla realizzazione dei bellissimi murales realizzati dai volontari dell’associazione Skizzo, dal pittore Sergio Putzu e da altri artisti. (g. pit.)

