Nuovo look per gli impianti sportivi 

Decimoputzu rinnova i suoi impianti sportivi: sono partiti i lavori di riqualificazione dei due campi da calcio e della palestra comunale. Quando stanno per concludersi gli interventi nel campo da padel e nei locali destinati agli spogliatoi, costati 74mila euro, si prosegue nelle altre importanti strutture sportive del paese. L’intervento più rilevante è quello del campo sportivo San Giorgio, con la sostituzione del manto erboso con uno sintetico. I lavori sono stati finanziati con 650mila euro. Un secondo stanziamento di 250mila euro, permetterà la sostituzione dell’impianto d’illuminazione. Altri 100mila euro serviranno per sistemare il campo da calcio in terra battuta di via Cagliari. L’ultimo intervento, di 60mila euro, è stato destinato alla sostituzione della guaina del tetto della palestra comunale.

