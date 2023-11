Nuovo look di via Roma, il nodo dei tempi 

Via Roma prende forma, ma non c’è ancora certezza sui tempi: «I lavori procedono. Stiamo facendo di tutto per poter riaprire il prima possibile», assicura il sindaco Paolo Truzzu. Dentro il perimetro recintato ha già il preso forma il cordolo che cambierà per sempre il volto della strada: con meno spazio per le auto e un grande viale alberato al centro. Non oggi, con le reti metalliche che oscurano la vista, gli oltre duecento nuovi alberi fermi alla fase delle intenzioni e con l’aria internazionale delle promenade di Nizza e Barcellona ancora lontana. Ma il futuro prossimo della strada a firma Boeri ora si vede forte e chiaro, dall’alto e dai portici da marzo imprigionati nel cantiere che blocca un bel pezzo di città; quella che guarda al mare e se lo vuole riprendere.

Curiosi e operai

L’uomo sull’ottantina che sbircia attraverso il telone è concentrato: «Stanno lavorando», dice senza staccare occhi e mani dalla gabbia che rinchiude l’area sotto stretta sorveglianza. Dentro ci sono otto operai armati d’elmetto e stretti nelle pettorine giallo fluorescente, accompagnati da due ruspe in azione. «Andiamo avanti veloci, stiamo ultimando la cordonata, poi ci dedicheremo a pozzetti e lastroni», spiegano attraverso il telone che in qualche punto concede di entrare - con gli occhi - nella zona dove l’accesso è comprensibilmente vietato ai non autorizzati. «Lavoriamo anche il sabato, più di così non è umanamente possibile».

Mettono le mani avanti, forgiati dalla critiche passate e a prevenzione di quelle future. L’amministrazione può contare sull’appoggio di tre pensionati che vigilano con scrupolo sul cronoprogramma. Risorse umane non stipendiate, che pare abbiano scelto di immolarsi per il bene collettivo. È il caso di Franco Garau: «Non ci sono più gli operai di una volta».

Lo sprint

Il muretto di cemento che traccia la nuova carreggiata di via Roma - con le corsie ridotte da quattro a due - è la prova incontrovertibile che si procede: dopo il fermo di settimane a seguito del ritrovamento di alcuni reperti archeologici sembra si sia ingranata finalmente la quinta. Ma l’ottimismo non pare sia esattamente la dote più diffusa tra i bar sotto i portici. «Primavera prossima? Manco se me lo mettono per iscritto ci credo. È roba lunga, sotto terra ci può essere di tutto», sentenzia Davide Trogu. In prossimità della chiesa le campane tacciono ma il rumore dei macchinari si sente forte e chiaro, così Salvatore Esu si ritrova a chiedere la grazia. «Magari qualcuno ci ascolta e si finisce prima». Perché il cantiere fronte portici è un affare universale.

Presente e futuro

Lo sa bene anche il primo cittadino, che da mesi cerca di dribblare malumori e proteste giocando la carta dei costi benefici. «Capisco i disagi, ma è tutto fatto nell’interesse della città, dei nostri figli, nipoti e degli stessi commercianti che oggi soffrono ma un domani potranno godere dei benefici che interesseranno tutta la città», ribadisce ancora una volta, per poi entrare nel dettaglio del cantiere che occupa il cuore della città. «I lavori procedono. Hanno messo il massetto e la cordonata, a breve si inizierà a posizionare i basoli», spiega. «Le difficoltà maggiori dovute alle modifiche del progetto originario, legate principalmente alle vasche di laminazione, sono state superate».

Così il futuro sembra più vicino, quello con 5mila e settecento metri quadri di verde, e il restringimento della carreggiata destinata a dimezzarsi per fare spazio al viale alberato tra città e mare, con aree per bambini, sportivi e socialità. E il nuovo hub di interscambio per il trasporto pubblico che mette insieme stazione, piazza Matteotti e la Marina. Con la città che oggi guarda il mare e a conclusione della opere se lo riprenderà.

