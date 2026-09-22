Nuovo litorale, al via il cantiere 

Altri ottocento metri di piste ciclabili, percorsi pedonali e parco urbano fronte mare. Un nuovo step di riqualificazione del Poetto quartese da 3 milioni pronto a partire: ieri la consegna dei lavori fra Comune e impresa, nel lungomare dove i cantieri degli ultimi lotti già avviati sono al rush finale. «La prossima estate il restyling sarà finito», dice l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti rassicurando gli operatori balneari sullo stop ai disagi vissuti negli ultimi mesi. Poi mancherà all’appello il tratto di fronte mare a ridosso degli stabilimenti militari, già finanziato.

La mappa

Nei prossimi giorni partiranno i nuovi lavori. Il quarto lotto interessa un tratto lungo quasi 800 metri, che dalla rotonda dell’Ex Bussola arriva sino allo stabilimento della Guardia di Finanza, e prevede lo stesso schema progettuale già messo in atto negli altri tratti: sarà realizzata una nuova promenade pedonale, accanto una lingua di verde abbellita con essenze mediterranee e nuove alberature, a fare da contorno alle corsie dedicate alle biciclette e ai runner. E una seconda zona d’ombra garantita dalle nuove piante, mentre resterà invariato - assicurano dal Comune - il numero di parcheggi esistenti.

Trattativa avviata

Cantieri nel periodo invernale - con consegna prevista a fine marzo - in modo da non interferire con la prossima stagione turistica e balneare. «È stato anche avviato un confronto con i gestori dei chioschi, al fine di individuare le soluzioni più adatte a ridurre al minimo i disagi durante il cantiere», spiegano dai Lavori pubblici. Disagi vissuti quest’estate, causa ritardi legati a imprevisti nei sottoservizi e all’emergenza caldo. «I lavori sarebbero dovuti finire il 30 giugno, purtroppo opere come questa comportano spesso complicazioni che non dipendono dall’amministrazione comunale», sottolinea l’assessore Conti.

«Con la consegna dei lavori del quarto tratto, facciamo un altro deciso passo in avanti verso il completamento dell’intero intervento studiato per il Poetto», aggiunge Conti. «Abbiamo anche già trovato le risorse per finanziare il quinto e ultimo tratto. Ma ora guardiamo alla prossima estate, perché entro la primavera del 2027 vogliamo un Poetto rinnovato, più accessibile, verde e vivibile per cittadini e visitatori».

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