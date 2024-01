Nuovo lastricato nella zona pedonale 

Son stati aggiudicati i lavori da 800mila euro per ampliare il lastricato nelle vie del paese dove d’estate viene istituita la zona pedonale. A vincere la gara la Edilnova di Gergei che, a sua volta, ha subappaltato (con il via libera dell’amministrazione comunale) all’impresa “Paba Giovanni” di Aritzo. La nuova pavimentazione sarà posizionata in via Umberto e in via Frau «per incentivare - ha spiegato il sindaco Gianluca Dessì - la frequentazione e la permanenza dei turisti all’interno del centro abitato ed ottenere dei benefici anche economici per le attività commerciali ed i servizi esistenti».

Per i lavori si è attinto dagli introiti della tassa di soggiorno, in particolare dall’avanzo degli ultimi anni. Il centro storico, insomma, grazie anche all’imposta di soggiorno, diventerà sempre più a misura di turista: «Avremo una migliore circolazione stradale e pedonale - ha aggiunto Dessì - e miglioreremo l’aspetto architettonico del centro di Villasimius». Assieme al lastricato saranno rifatte le reti idriche e fognarie. Il prossimo obiettivo è mettere in comunicazione le tre piazze centrali: piazza Incani, piazza Gramsci e piazza Giovanni XXIII. In futuro «cercheremo - ha concluso Dessì – di realizzare un salottino pedonale permanente».

