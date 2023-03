Nuovo ko, ora la Torres trema 

Torres 0

Pontedera 1

Torres (4-3-1-2) : Garau; Fabriani (10’ st Campagna), Antonelli, Dametto, Girgi; Lora (35’ st Bonavolontà), Urso, Masala (10’ st Saporiti); Lisai (21’ st Gianola); Omoregbe (35’ st Scotto), Ruocco. In panchina Salvato, Pinna, Carminati, Tesio, Carboni. Allenatore Sottili.

Pontedera (3-4-1-2) : Siano; Marcandalli, Espeche, Bonfanti (31’ st Somma); Peli (1’ st Shiba), Ladinetti, Catanese (38’ st Guidi), Peretta; Benedetti; Mutton (26’ st Ianesi), Cioffi, (26’ st Sosa). In panchina Stancampiano, Vivoli, Lisboa, Shiba, Di Bella, Izzillo, Casadidio, De Ioannon, Tripoli. Allenatore Canzi.

Arbitro : Iannello di Messina.

Rete : 28’ pt Catanese.

Note : espulsi al 34’ pt Ladinetti per gioco pericoloso, al 40’ Urso per doppia ammonizione. Ammoniti Urso, Masala, Espeche, Marcandalli, Catanese, Guidi, Ianesi. Recupero 3’ pt-5’ st.

Sassari. In difficoltà tecnica e in crisi psicologica. La Torres si fa trafiggere da un Pontedera solo normale davanti ai suoi tifosi (in molti fischiano alla fine) e davanti a Gianfranco Zola, neo vice presidente della Lega Pro. E adesso c'è preoccupazione nel team sassarese, perché il vantaggio sui playout è sceso a soli 2 punti e tutte o quasi le concorrenti stanno andando meglio nelle ultime settimane.

Le assenze

Appare chiaro come la formazione rossoblù sia in fase involutiva e paghi le assenze di giocatori come Diakite e Scappini che oltre a gioco e gol, sono tra i pochi a fornire personalità e carattere a un gruppo di bravi ragazzi che non riesce ad andare oltre l'impegno.

Ha costruito pochino la Torres nonostante il rientro di Ruocco (non al meglio) e ha concesso poco, ma sempre con quelle difficoltà di accoppiamento in difesa che lasciano l'avversario in grado di colpire indisturbato. Come Catanese su cross di Peli, al quale la Torres ha lasciato troppo spazio per tutto il primo tempo.In più ha sprecato la possibilità di giocare in superiorità numerica, perché a soli 5 minuti dall'espulsione di Ladinetti per un fallaccio su Masala (ma forse lo ha commesso un altro avversario) Urso si è fatto pizzicare col secondo cartellino per rimediare a un errore di Dametto.

Zola

L'ex rossoblù ha ricevuto applausi e richieste di selfie. La società sassarese gli ha regalato una maglia col 10, anche se in realtà nella Torres aveva la 8. «Oggi sono un po' diviso tra il mio ruolo e la Torres, la mia carriera è iniziata qui».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata