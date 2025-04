Nuovo Is Arenas, il Comune va veloce  

Dopo anni di abbandono e di polemiche, lo stadio di Is Arenas si prepara ad essere restituito alla città e alle società sportive. L’accordo raggiunto tra il Comune e il Cagliari calcio pone fine a un contenzioso che si trascinava da tempo, senza bisogno di attendere l’udienza fissata in tribunale per il prossimo sei maggio.Ora il Comune ha intenzione di correre veloce: aveva già chiesto e ottenuto un milione di euro dalla Regione per i lavori e ora ha affidato la progettazione che dovrebbe concludersi nel giro di pochi mesi.

Ad attendere è soprattutto il calcio, sfrattato da quell’impianto da quando ospitò le partire del Cagliari, nella stagione 2012-2013.

«Nuovo progetto»

«Il Sant’Elena calcio», dice Filippo Candio dell’ufficio di presidenza del Sant’Elena, «è pronto a sedersi al tavolo con l’amministrazione comunale per costruire insieme un progetto solido e sostenibile».

Dopo anni di militanza in Eccellenza, «il Quartu gioca oggi in Promozione ma ha tutte le carte in regola per tornare a calcare palcoscenici più prestigiosi. La storia, la passione e il seguito della società meritano un futuro ambizioso». Tuttavia però, «senza un impianto adeguato, ogni progetto risulta inevitabilmente incompleto. Serve una casa che sia all’altezza delle ambizioni della squadra e della comunità che rappresenta. È il momento di unire le forze per dare al Sant’Elena e alla città quello che meritano».

L’accordo

In base all’accordo, il Cagliari verserà in 24 rate mensili 350mila euro di risarcimento al Comune oltre a riconoscere a quest’ultimo il diritto di proprietà, senza alcun onere economico delle opere di miglioramento eseguite nell’impianto. Il Comune rinuncia invece a qualunque altra pretesa di risarcimento dei danni per il mancato utilizzo dell’impianto e per il danno di immagine subito.

La pista di atletica

A rinascere non sarà solo lo stadio ma anche la pista di atletica. Da quando era stata dismessa e resa inservibile dopo l’addio del Cagliari, gli atleti sono stati costretti a migrare verso altri lidi, compresa la Tespiense che vanta tra le sue fila la campionessa Dalia Kaddari.«Siamo contenti della risoluzione di questo contenzioso dopo tanto tempo», dice il presidente della Tespiense Mario Cappai, «soprattutto per i nostri ragazzi che da anni sono costretti ad allenarsi a Cagliari. Poi bisognerà vedere come sarà gestito il nuovo impianto e chi ne potrà usufruire. Di certo siamo a un momento importantissimo. L’atletica è uno sport fondamentale e merita di tornare a casa».

Soddisfatti sono anche i cittadini, soprattutto quelli che attorno a questo stadio vivono e che ne hanno visto i fasti, il declino e infine l’abbandono.

«Speriamo che presto i quartesi possano godere di questo impianto», commenta Agostino Valdes, «perché vedere da casa mia tutta questa devastazione faceva male al cuore. Ci auguriamo che i lavori partano il prima possibile e che questo diventi anche l’impianto delle famiglie. Che tutti ne possano usufruire ma con determinate regole e determinati controlli».

