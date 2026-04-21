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Quartucciu
22 aprile 2026 alle 00:50

Nuovo intervento sull’impianto anti allagamenti 

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Nei giorni scorsi è stata necessaria una manutenzione straordinaria a Quartucciu, ancora una volta in via Tertenia 5, dove i tecnici sono intervenuti sull’impianto di sollevamento delle acque meteoriche. Si tratta di un impianto poco visibile, che consente all’acqua piovana di confluire in vasche interrate, per poi arrivare in condotta grazie alle pompe di sollevamento.
In seguito a un controllo di routine, è stato riscontrato un avanzato stato di usura di una delle tre elettropompe che costituiscono l’impianto nella zona dei giardini. Per evitare possibili guasti e disservizi, l’amministrazione ha disposto l’immediata sostituzione di un componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema.
L’intervento è stato affidato a una ditta specializzata per un importo complessivo di 5105,70 euro. L’operazione ha consentito di ripristinare rapidamente l’efficienza dell’impianto, riducendo il rischio di guasti o allagamenti. RIPRODUZIONE RISERVATA

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