Nuovo intervento per Federica Brignone: riuscito 

Milano. È «perfettamente riuscito» il nuovo intervento al quale si è sottoposta Federica Brignone, che potrà tornare all'attività fisica «tra qualche settimana».

La campionessa dello sci azzurra è stata sottoposta alla rimozione dei «mezzi di sintesi» (la placca e le viti) al ginocchio sinistro, che le erano stati applicati durante l'operazione del 3 aprile 2025. L'intervento, effettuato in anestesia totale nella casa di cura “La Madonnina” di Milano da parte del dottor Andrea Panzeri, presidente della commissione medica Fisi, è perfettamente riuscito e la bicampionessa olimpica in carica di gigante e supergigante riprenderà gradualmente l'attività fisica nel giro di 4 o 6 settimane. «L'artroscopia eseguita sul ginocchio ha confermato la situazione che ci aspettavamo», ha spiegato Panzeri. «Le sono state tolte la placca e le viti e non si è reso necessario alcun altro genere di intervento: Federica inizierà subito la fisioterapia e nel giro di qualche settimana potrà ricominciare l'attività fisica». Brignone, 36 anni, è la più vincente sciatrice della storia azzurra con due Coppe del Mondo generali vinte (e 37 gare).

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