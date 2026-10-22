Nuovo intervento nel parco Scarzella 

L’obiettivo è dar vita ad un’area giochi più funzionale, pratica e sicura e di garantire quindi a bambini e famiglie un luogo attrezzato e confortevole dove trascorrere ore di spensieratezza. Con questo intento e dopo la recente conclusione dei primi lavori di miglioria consentiti da 45 mila euro del “Bando Parchi”, il Comune si appresta a varare un secondo intervento più corposo nel grande spiazzo dell’ala ovest del parco Scarzella adibito ad area giochi. Appena conclusi, i precedenti lavori hanno permesso l’installazione di una scacchiera gigante, la cura e potatura degli alberi, la riorganizzazione di pavimentazioni e sentieri interni e la realizzazione di un nuovo impianto d’irrigazione automatizzato. A giorni l’avvio di ripuliture e sistemazione nell’area e tra alcune settimane di un cantiere da 150 mila euro (durata 45/60 giorni) finanziato da un ulteriore bando parchi. «Intendiamo riorganizzare l’area giochi - spiega la sindaca Isangela Mascia - accorpando le due aree presenti in un unico spazio più funzionale ed attrezzato per bambini e famiglie. La nuova area si doterà di un impianto di illuminazione dedicato e dell’implementazione della videosorveglianza già presente nel parco. Stiamo ideando inoltre uno spazio per gli adolescenti ma sarà una sorpresa. Devo anche dire che i disagi nell’area saranno inevitabili: chiedo pazienza e comprensione». (s. f.)

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